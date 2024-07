El Colo Barco no fue convocado por Javier Mascherano a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por qué no juega el Colo Barco en los Juegos Olímpicos de París 2024

A pesar de que estaba en la consideración de Javier Mascherano, al momento de confirmarse la convocatoria a los Juegos Olímpicos de París 2024, el Colo Barco no apareció entre los futbolistas citados a la Selección Argentina.

Su ausencia generó muchísima repercusión, sobre todo porque para el DT de la Albiceleste era una pieza fundamental. Y terminó inclinándose por Julio Soler, el futbolista surgido de las inferiores de Lanús.

¿Por qué no juega el Colo Barco en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Que Barco no forme parte de los JJOO tiene una sola explicación: después de que Roberto De Zerbi abandonara a su cargo como director técnico de Brighton and Hove Albion, el ex Boca quedó entre la espada y la pared. Se perdió la Copa América porque iría a la cita olímpica, pero Fabian Hürzeler (el reemplazante del estratega italiano) decidió que el futbolista argentino tampoco disputaría el torneo en tierras francesas.

Cabe destacar que los clubes no están obligados a ceder a los futbolistas a este tipo de competencias, ya que pertenecen al Comité Olímpico Internacional y no a FIFA, que es la institución que gobierna las federaciones de fútbol a nivel global y quien, por ejemplo, en torneos como la Copa América, Eurocopa o Copa del Mundo, no le permite a los equipos tomar una decisión en caso de una citación.

Valentín Barco, durante su paso por la Selección Argentina.

La lista de convocados de Argentina para París 2024

Arqueros: Gerónimo Rulli (Ajax, Países Bajos), Leandro Brey (Boca Juniors),

(Ajax, Países Bajos), (Boca Juniors), Defensores: Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Bruno Amione (Santos Laguna, México), Marco Di Césare (Racing), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Joaquín García (Vélez) y Julio Soler (Lanús).

(Benfica, Portugal), (Santos Laguna, México), (Racing), (San Lorenzo), (Vélez) y (Lanús). Mediocampistas: Kevin Zenón (Boca Juniors), Ezequiel Fernández (Boca Juniors), Cristian Medina (Boca Juniors) y Santiago Hezze (Olympiacos, Grecia).

(Boca Juniors), (Boca Juniors), (Boca Juniors) y (Olympiacos, Grecia). Delanteros: Julián Álvarez (Manchester City, Inglaterra), Luciano Gondou (Argentinos Juniors), Lucas Beltrán (Fiorentina, Italia), Giuliano Simeone (Alavés, España), Claudio Echeverri (River Plate) y Thiago Almada (Atlanta United, Estados Unidos).

(Manchester City, Inglaterra), (Argentinos Juniors), (Fiorentina, Italia), (Alavés, España), (River Plate) y (Atlanta United, Estados Unidos). Reservas: Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata), Federico Redondo (Inter Miami, Estados Unidos), Juan Nardoni (Racing Club) y Aaron Quiros (Banfield).

Fixture Selección Argentina Juegos Olímpicos