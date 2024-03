A las puertas de un nuevo duelo del Derbi de Manchester entre el City y el United hoy repasamos los 14 jugadores que han vestido ambas camisetas desde que hay registros en las principales divisiones del fútbol mundial.

Desde Denis Law, en la década de los 60-70, que es héroe de ambos clubes, hasta Carlos Tévez, que es despreciado en Old Trafford tras su paso al Manchester City, la historia nos muestra muchos jugadores que pasaron por ambos lados de la ciudad y a continuación los repasamos:

Jugadores que jugaron en Manchester United y Manchester City

Denis Law

Manchester City 1960-1961 & 1973-1974; Manchester United 1962-1973

La lista comienza con el futbolista que tiene no una, sino dos estatuas a su nombre en la puerta de Old Trafford. Eso a pesar de iniciar y terminar su carrera en el Manchester City. Denis Law es recordado al día de hoy por el gol que llevó al Manchester United al descenso, en su segunda etapa con el Manchester City.

Sin embargo, en el medio este escocés jugó durante más de una década en el Manchester United, disputando más de 350 partidos y siendo una máquina de convertir goles. Anotó 237 con la camiseta de los Red Devils, y es el tercer máximo goleador en la historia del club, por detrás de Wayne Rooney y Sir Bobby Charlton.

Brian Kidd

Manchester United 1967-1974; Manchester City 1976-1979

Uno tiene a Brian Kidd en mente por su paso como asistente de Pep Guardiola en el Manchester City, pero en su etapa como jugador fue uno bastante exitoso. Campeón de Europa con el Manchester United, disputó más de 200 partidos como Red Devil, mientras que luego de descender con el United pasó al Arsenal.

Tras su etapa en los Gunners recaló en el City, donde sirvió como futbolista por más de cien partidos, con 51 goles y tres tantos ante el propio United. Por si fuera poco, tras su retiro tuvo la oportunidad de entrenar a ambos clubes y es una de las pocas figuras queridas por ambos bandos de la ciudad.

Sammy McIlroy

Manchester United 1971-1982; Manchester City 1985-1986

Más de una década en el club y más de 300 partidos jugados convierten al norirlandés en una leyenda de los Red Devils. Eso sí, fue en una época donde los títulos no abundaron por Old Trafford. Con el City jugó apenas una temporada, tras su paso por Stoke City, pero apenas jugó unos cuantos partidos.

Wyn Davies

Manchester City 1971-1972; Manchester United 1972-1973

Uno de los primeros nombres en los registros que fue capaz de vestir ambas camisetas fue Wyn Davies. No obstante, apenas jugó una temporada en cada club, y no tuvo mayor relevancia en la historia de ninguno de los dos clubes.

Peter Barnes

Manchester City 1974-1979 & 1987-1988; Manchester United 1985-1987

Peter Barnes es un histórico del Manchester City, que defendió la camiseta de los Skyblues desde las categorías inferiores. Su traspaso al United en 1985 sorprendió a toda la ciudad, pero tras dos años sin demasiadas oportundiades, decidió regresar a su casa para terminar su carrera en el club de toda la vida.

John Gidman

Manchester United 1981-1985; Manchester City 1986-1988

Gidman fue un jugador destacado del fútbol inglés en los 70’s y 80’s, con pasos por Aston Villa y Everton. Su llegada al Manchester United lo vio conquistar una FA Cup, y jugar más de 100 partidos con los Red Devils. Luego dio el salto al rival de la ciudad, pero con los Citizens apenas jugó un puñado de partidos.

Peter Beardsley

Manchester United 1982-1983; Manchester City 1998

El paso de Beardsley por el fútbol inglés es recordado principalmente por sus pasos por el Newcastle y Liverpool. En este último ganó dos veces la primera división inglesa.

Sin embargo, esta leyenda del fútbol inglés también jugó en ambos equipos de Manchester, aunque apenas vistió sus camisetas. Con los Red Devils sólo jugó un partido, mientras que su etapa en el Manchester City fue sobre el final de su carrera, con apenas seis presencias.

Mark Robins

Manchester United 1988-1992; Manchester City 1999

Muchos destacan el penal atajado por Franco Armani ante Paraguay en la Copa América 2019 como el momento que desencadenó en todo lo que pasó posteriomente con la Scaloneta. Te preguntarás, ¿Qué tiene esto que ver con Mark Robins? Pues más de lo que crees.

Por mucho que la Selección Argentina de Lionel Scaloni se haya ganado un lugar en la historia del fútbol, su legado no es nada comparado al del Manchester United de Sir Alex Ferguson, pero dicho legado no hubiera sido posible si Mark Robins no convertía el 1-0 en la victoria ante Nottingham Forest que le hizo mantener a Ferguson su trabajo y llevó al United a la final de al FA Cup 1990.

Robins no jugó mucho más en el United, pero fue una figura clave para la historia del club, aunque no muchos recuerden esa historia. En el Manchester City apenas jugó dos partidos, ya sobre el final de su carrera y antes de retirarse.

Andrei Kanchelskis

Manchester United 1991-1995; Manchester City 2001

Este desconocido jugador ruso fue la sorpresa del Manchester United a mediados de los 90’s, cuando se convirtió en el goleador del equipo. Sin embargo, disputas con Sir Alex Ferguson lo alejaron de Old Trafford. Aún así, ganó cinco títulos con los Red Devils y convirtió 36 goles en 158 partidos. El cierre de su carrera se dio con el Manchester City, donde llegó para jugar apenas 11 partidos y anotar un gol por Premier League.

Peter Schmeichel

Manchester United 1991-1999; Manchester City 2002-2003

El Gran Danés es considerado el mejor arquero de todos los tiempos del Manchester United, o al menos disputa esa distinción con Edwin Van Der Sar. Por lo pronto, es una de las máximas leyendas en la historia del fútbol bajo los tres palos, jugó casi 400 partidos y mantuvo la valla invictia en 180 con el United, ganando 11 títulos con trébol incluido.

Su última temporada en Manchester City se cerró con 31 presencias, 9 vallas invictas y siendo uno de los líderes de aquel plantel.

Terry Cooke

Manchester United 1994-1999; Manchester City 1999-2002

La prometedora carrera de Terry Cooke en el Manchester United inició con una asistencia en su debut y un gol antes de su primer mes como profesional. Sin embargo, un joven llamado David Beckham era el titular en su puesto, y Cooke apenas tuvo oportunidades con Sir Alex Ferguson.

Luego de unos años a préstamo en clubes como Sunderland, Birmingham o Wrexham, terminó en Manchester City, donde fue parte del equipo que logró el ascenso desde League Two, en el 2000.

Andy Cole

Manchester United 1995-2001; Manchester City 2005-2006

El United fichó a Andy Cole en 1995, pero no fue hasta la llegada de Dwight Yorke que realmente brilló. Juntos armaron una de las delanteras más letales en la historia de la Premier League. Cole fue parte del equipo que ganó el trébol en los 2000’s, y anotó 121 goles con el United. Para Manchester City jugó sobre el final de su carrera, con 10 goles en 23 partidos disputados.

Owen Hargreaves

Manchester United 2007-2011; Manchester City 2011-2012

Hargreaves fue un jugador clave para el Manchester United durante parte de su etapa allí, un jugador que nunca fue titular pero que fue sumamente polifuncional, ocupando cualquier posición que se le pidiera en el campo. Ya sea como recambio de Scholes y Carrick en el corazón del equipo, como sustituto por la banda en el medio o en defensa, sirvió con creces para la conquista de dos títulos con el United.

En Manchester City lacosa fue muy diferente, ya que apenas jugó un puñado de partidos durante la temporada en la que estuvo allí, aunque fue parte del histórico plantel que ganó la Premier League 2011/12.

Carlos Tévez

Manchester United 2007-2009; Manchester City 2009-2013

La historia que todos conocemos, y probablemente el mejor jugador en haber vestido ambas camisetas. Tévez lo ganó todo con el Manchester United, incluyendo dos Premier y una Champions.

Sin embargo, su historia de amor con los Red Devils terminó cuando rechazó un contrato por cinco años para firmar por el Manchester City, donde también fue una figura del equipo y parte fundamental en el surgir de esta potencia del fútbol inglés.

Fueron 34 goles, 14 asistencias y cinco títulso en 99 partidos con el United, y otros 74 goles, 35 asistencias y dos títulos en 125 partidos con el City.

Pasaron por ambos clubes pero no llegaron a jugar en los dos equipos

Hay jugadores como Tony Coton, Shaun Goater o Jon Macken, que pasaron por las categorías formativas de uno de los clubes y terminó jugando en el otro. El nombre que más resalta en esta lista es el de Jadon Sancho, que fue parte de la academia del City antes de irse al Borussia Dortmund y luego ser fichado por el Manchester United.

Sin embargo, su historia con los Red Devils no fue lo que se esperaba, tras malos rendimientos y una pelea con el entrenador Erik ten Hag que lo vio salir nuevamente rumbo a Alemania.