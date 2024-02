Dos gotas de agua, doce años de diferencia. Wayne Rooney y Alejandro Garnacho convirtieron dos de los mejores goles de chilena en la historia del fútbol, sin duda los dos mejores de la del Manchester United. Muchos han comparado ambos tantos, discutiendo cuál fue el mejor, pero ahora uno de sus autores se encargó de acabar la discusión.

Y fue el goleador histórico de los Red Devils, Wayne Rooney, quien en el programa Match of the Day de la cadena BBC terminó con el debate. “Siempre lo he dicho, es mucho más complicado convertir con tu tibia”, afirmó Rooney entre risas.

Además reconoció no recordar si el suyo fue con el pie o con parte de la pierna. “Honestamente no lo sé. Pero creo que la chilena de Garnacho fue mejor. Su gol fue un mejor gol, pero el mío contra el Manchester City fue en un mejor partido”, aclaró.

Rooney fue invitado a hablar de la victoria del Manchester United ante Nottingham Forest por la quinta ronda de la FA Cup, pero terminó cerrando un debate particular y dándole el visto bueno a Garnacho.

Rooney no fue el único histórico del United en rendirse ante Garnacho

El gol de chilena de Garnacho ante Everton en noviembre pasado será recordado por mucho tiempo, y Rooney no fue la única leyenda de los Red Devils en destacar al argentino.

Gary Neville, quien se encontraba comentando el partido para Sky Sports, también se deshizo en elogios para el juvenil: “No creo haber estado jamás en un estadio donde se haya visto un gol de chilena tan bueno como ese y estuve allí el día que Rooney convirtió en el Derbi de Manchester”, reconoció.

“Lo que vimos fue increíble. La atmósfera, el silencio, los dos o tres pasos que dio hacia atrás. Wow. Fue mágico, fue un gol mágico. No creo que volvamos a ver algo así pronto”, completó el histórico lateral inglés.

La próxima prueba de Garnacho y el Manchester United

El Manchester United ganó siete de sus últimos nueve partidos, y Garnacho suma siete tantos en la presente temporada, siendo una de las figuras, desde que se movió al extremo derecho del ataque.

Sin embargo, el próximo partido es una verdadera prueba de fuego para el argentino y sus Red Devils, ya que visitarán el Etihad Stadium para enfrentar al Manchester City por la Fecha 27 de la Premier League.

Los Citizens son escoltas del Liverpool, a sólo un punto de los Reds, en la parte alta de la Premier League. Por su parte, el United se encuentra sexto, a sólo tres puntos del Tottenham -aunque con un partido más-, y busca acercarse a la zona de Champions League, pero para ello necesitará bajar al rival de toda la vida en su propia casa.