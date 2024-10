“La temporada que viene mi número 8 estará libre. Para mí es un placer dárselo a este chico: Fede Valverde. Ahora le toca a él”, sentenció Toni Kroos en medio de los festejos que protagonizaron los jugadores de Real Madrid tras la obtención de su decimoquinta Champions League. Y el uruguayo, sin temor alguno, dejó de lado el dorsal 15 para tomar la camiseta del teutón, quien colgó los botines.

Si bien su rendimiento con en el Merengue venía en alza, a partir de la temporada 2024-25, el charrúa no solo continuó creciendo, sino que también adoptó un rol de líder dentro del vestuario. Se posicionó al nivel de figuras como Luka Modrić, Dani Carvajal y Thibaut Courtois, y los fanáticos lo veneran partido a partido. De hecho, desde el medio partidario Defensa Central sostienen que el nacido en Montevideo “está demostrando su mejor versión y se ha convertido en un fijo en los esquemas de Carlo Ancelotti”. Y añadieron que “su estilo de juego representa muy bien lo que le gusta a la afición del Real Madrid, se está ganando a todos”.

Dado a su ADN charrúa, el despliegue que tiene en el campo de juego es total. No da ninguna pelota por perdida, pese a que pueda tener mejores o peores partidos. Y claro, es humano. Pero no se olvida de sus raíces y de lo que lo llevó hasta el club que lidera la tabla de los más ganadores del mundo. A raíz de esto, “su entrenador lo ve como un futbolista capital para llegar lejos al final de la temporada”, exclamó la fuente citada. Y claro, captó los mejores valores de Kroos, quien le veía potencial para ser su reemplazante.

En lo que ha sido la evolución de Valverde, se lo ha visto cumplir con creces en diferentes posiciones: lo hizo en el mediocampo, en la banda e incluso como lateral. Sin duda alguna, un todoterreno. “El hecho de tener a un futbolista con esa flexibilidad para rendir en diversas partes del campo tiene un valor capital”, exclamó Alexis Rodríguez, el autor del artículo que publicó Defensa Central. Pero además, logró mejorar una parte clave del juego: el remate a portería.

A pesar de no ser un goleador nato, y que por las múltiples funciones que cumple no tiene por qué pisar el área ni rematar constantemente, el ex Peñarol ha sido clave a la hora de generar peligro en el arco rival, aunque también pudo convertir en ciertas ocasiones. Y por momentos, busca ocupar el rol que tenía su ídolo, el alemán, en el campo y así ser el que le dé el juego a Real Madrid. Sobre todo porque a partir de esta temporada, el elenco de Ancelotti es más vertical que de costumbre. Fede Valverde, el posible nuevo Toni Kroos.

Federico Valverde, pieza clave de Real Madrid.

El legado de Toni Kroos en Real Madrid

El alemán llegó a la capital española a mediados del 2014 y, tras 10 temporadas, su condición de ídolo del club es innegable. Fueron 465 encuentros disputados, 28 goles y 101 asistencias en este período.

Pero su mayor mérito fue haber aportado a la conquista de 23 títulos al manejar los hilos del equipo a través de su buen pie. Las 5 Champions League que ganó con Real Madrid lo posicionan entre los grandes que vistieron la camiseta blanca.

