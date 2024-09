En el Real Madrid empiezan a sufrir su primer problema de la temporada debido a los estados físicos de sus jugadores. Esto se comprobó en el triunfo 3-1 ante Stuttgart por la UEFA Champions League donde Dani Carvajal debió improvisar como marcador central. La falta de opciones en la zaga obligará al equipo de Carlo Ancelotti a buscar un nombre en los próximos mercados.

Uno de los nombres que sonó desde hace varios meses es el de Cristian Cuti Romero. El defensor del Tottenham fue visto con buenos ojos en el Santiago Bernabéu por los buenos rendimientos en su club, además de ser multicampeón con la Selección Argentina (Mundial, Copas América y Finalissima). No es el único.

Al argentino hay que sumar el francés Leny Yoro, quien estuvo cerca de acordar su llegada al Madrid en el pasado mercado. Sin embargo, Manchester United puso 60 millones de euros para su llegada y ganó la subasta. Así, el equipo de Carlo Ancelotti no pudo sumar ningún defensor y debió conformarse con la plantilla actual. Eso no quita que evalúen opciones.

Real Madrid descartó a Cuti Romero y le apunta a Yarek Gasiorowski del Valencia

A partir del interés del Real Madrid por Cuti Romero, Tottenham está dispuesto a ofrecerle una renovación de contrato para evitar cualquier tipo de intento de parte del último campeón de la Champions League por ficharlo. Así, desde el Bernabéu evalúan otras opciones.

Y uno de los nombres que empieza a vigilar la secretaría técnica es el de Yarek Gasiorowski. Este defensor central de 19 años del Valencia empieza a asomar como una de las joyas que tiene el fútbol español. Los informes de los scoutings del conjunto merengue son “estupendos” y, por eso, podría ser el nombre que buscaría el club a futuro, según contó el diario AS.

Yarek Gasiorowski, defensor de 19 años del Valencia (IMAGO / Pressinphoto).

Sin embargo, la situación no es sencilla y desde el Real Madrid lo ven como un fichaje estratégico. Es decir, no se apurarán en buscar su llegada, sino que lo buscarán con paciencia, una fórmula que ya le funcionó al club con Kylian Mbappé, por ejemplo.

Valencia, su club, ya tiene asegurado el futuro de Yarek con un contrato hasta junio de 2026 y una cláusula de 45 millones de euros. Además, tiene una cláusula de renovación automática hasta 2027 si cumple los 20 partidos. Ya lleva 18 encuentros, por lo que sus próximos partidos serán vitales para extender el vínculo.

Por lo tanto, llegado el caso, si Real Madrid decide buscar su fichaje, deberá negociar con Valencia y las relaciones entre ambos clubes no son del todo buenas, de acuerdo al citado medio. Pero, a Ancelotti le vendría bien reforzar una zona del campo en donde no tiene muchas opciones y donde las lesiones han sido un problema: David Alaba debería volver en dos meses, Éder Militao suele sufrir de molestias y Antonio Rüdiger no puede lidiar con todos los partidos. A eso se le suma que Carletto no cuenta con Jesús Vallejo.

¿Quién es Yarek Gasiorowski?

En Real Madrid gusta su perfil porque podría encajar a futuro con el de Militao. Yarek Gasiorowski tiene 19 años, categoría 2005, zurdo y con una altura de 1,92 metros goza de un físico muy fuerte. Tiene raíces polacas, pero ya destaca en las juveniles de la selección de España. Transfermarkt lo coloca como el tercer español sub-19 de más valoración con 15 millones de euros (sólo lo superan Lamine Yamal con 120 millones y Pau Cubarsí con 30 millones de euros).

Gasiorowski, jugando para la Sub 19 de España (IMAGO / Domenic Aquilina).

Así como cuenta con un gran físico, es un jugador polivalente, detalle no menor para el Madrid. Es que Yarek, además de ser zaguero central, puede destacarse como lateral izquierdo. Esta posición también le produjo problemas al conjunto merengue debido al nivel irregular de Ferland Mendy.

En Valencia, Gasiorowski empezó la temporada como suplente, pero ya es titular. Jugó los 90 minutos ante Celta y Barcelona en las últimas jornadas de LaLiga. Su desarrollo durante esta temporada será vital para que el club merengue defina si lo va a buscar o no.