David Beckham es uno de los jugadores más destacados del período que conformaron la década de los 90’s y 2000’s, y aunque vistió varias camisetas durante su carrera, hay dos que realmente lo identifican: la del Manchester United y la del Real Madrid.

El inglés, hoy propietario del Inter Miami, se unió al panel de expertos de la Champions League tras la jornada inaugural de competencia y se refirió a su paso por los dos clubes de élite. Además, aprovechó para destacar las diferencias que sintió al vestir una y otra camiseta.

“Fue diferente”, reconoció Beckham. “Y es que, por muy grande que el [Manchester] United fuera, ese era mi equipo, crecí allí. Yo pensaba que era el club más grande del mundo, pero cuando llegas a un lugar como el Real Madrid te genera sensaciones diferentes“, admitió.

Beckham destacó lo que significó vestir la camiseta del Real Madrid. IMAGO

“Hay algo en ese club que es especial, y no digo que el United no lo tenga, pero yo estaba acostumbrado a ello“, explicó Beckham sobre esas sensaciones que le generó vestir la camiseta del Real Madrid. David incluso reveló que, temprano en su carrera, aprovechó una oportunidad en la que recibían al merengue en Old Trafford para ver a los jugadores del Madrid bajar del micro, lo cual generaba algo especial.

Beckham destacó su paso por el Real Madrid

Tras una pelea bien documentada con Sir Alex Ferguson, David Beckham tomó sus maletas y emprendió rumbo a la capital española. Si bien no se refirió a ello, sí explicó cómo se sintió su llegada al club merengue: “Me tocó ir al Real Madrid y jugar con Zidane, Roberto Carlos, Raül, Ronaldo, todos estos grandes jugadores y me hizo sentir como que tengo que elevar mi juego. Así que sí, es una sensación diferente.“

El plantel de Galácticos del que formó parte Beckham en el Real Madrid. IMAGO

Surgido de las inferiores del Manchester United, Beckham pasó su infancia y adolescencia como Red Devil, y vistió la camiseta del primer equipo en 390 ocasiones, durante sus ocho temporadas como parte del plantel.

Fue elegido el jugador del año de la UEFA en una ocasión, conquistó seis títulos de Premier League, cuatro Community Shield, dos FA Cup y una Champions League, con su respectiva Copa Intercontinental.

David Beckham ganó más títulos en Manchester United que en Real Madrid. IMAGO

Ya con el Real Madrid, Beckham ganó un título de LALIGA y una Supercopa de España. Un palmarés un tanto escueto para las cuatro temporadas que pasó en un plantel de Galácticos, y en el que jugó más de 150 partidos.