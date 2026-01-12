Claudio Echeverri tenía todo para brillar en River. Había ilusionado a los hinchas desde su etapa en Inferiores y desde que tuvo su debut en Primera había mostrado condiciones y que tenía un largo camino por recorrer, pero se apuró y decidió emigrar a Europa con muy poco rodaje. Manchester City vino a buscarlo, lo compró y lo dejó un año a préstamo en Núñez, pero algo se rompió con el hincha.

Durante 2024 vistió la camiseta de River, pero no logró descollar y su partida se dio entre algunos reproches de hinchas y la bronca de no haberlo podido disfrutar. En el City apenas sumó minutos en su primer semestre y tras participar en el Mundial de Clubes -donde anotó su único gol en el elenco inglés- se fue a préstamo a Bayer Leverkusen.

La intención de Echeverri era sumar minutos en un club importante de Alemania y optó por no escuchar la sugerencia de Manchester City, que pretendía que vaya a Girona -equipo del mismo grupo- para asegurarse los minutos que necesitaba. En Bayer Leverkusen, el Diablito prácticamente no jugó, por tal motivo interrumpió su cesión a los seis meses y ahora sí jugará en Girona.

¿Por qué todavía no fue presentado?

Desde fines de diciembre que se sabe que Claudio Echeverri será jugador de Girona, pero todavía no fue presentado oficialmente ya que los catalanes tiene el cupo extranjero cubierto y deben concretar una venta para poder anunciar formalmente el arribo del argentino. Se estima que Jhon Solís se convertirá en jugador de Tigres de México en las próximas horas y eso hará que el Diablito se pueda sumar. Más allá de eso, Echeverri se entrena con sus nuevos compañeros, aunque no se haga público.

El Diablito dijo presente en Montilivi

El pasado domingo, Girona derrotó por 1 a 0 a Osasuna en condición de local y en la tribuna estuvo presente Claudio Echeverri. El Diablito llevó puesta una gorra y alentó a sus nuevos compañeros. Cabe destacar que los catalanes se encuentran en el puesto número 13 en la tabla y su principal objetivo de la temporada es terminar dentro de la zona de clasificación a competiciones internacionales.

Echeverri fue a ver a Girona. (Foto: @MiquelCostaB).

¿Qué dijo el entrenador de Girona sobre Echeverri?

Míchel Sánchez, entrenador de Girona, habló en conferencia de prensa y se refirió a la llegada de Echeverri: “Es un jugador diferencial en zona tres. Es un jugador que necesitamos mucho porque aclara las situaciones del ultimo tercio del campo con pases, con finalización individual y con su mentalidad ‘top’ para mirar a portería contraria”.

