Qué dicen desde el entorno de Echeverri sobre su posible vuelta a River

En los últimos años, River concretó ventas imponentes, siempre de jugadores formados en su semillero. Entre las más destacadas aparecen las de Franco Mastantuono al Real Madrid, Julián Alvarez al Manchester City, Enzo Fernández a Benfica -luego recibió dinero en su traspaso al Chelsea- y también la de Claudio Echeverri, que se mudó a Manchester para jugar para el equipo de Pep Guardiola.

Manchester City compró a Claudio Echeverri a comienzos de 2024 y lo dejó a préstamo en Núñez por un año. En 2025, el Diablito emigró al conjunto de Guardiola y allí pasó el primer semestre, inclusive viajó al Mundial de Clubes, pero en su regreso a Inglaterra cambió de destino y se marchó cedido a Bayer Leverkusen, con la intención de sumar rodaje.

Echeverri no jugó lo que él esperaba en Bayer Leverkusen, tampoco lo era lo que pretendía Manchester City, por lo que se comenzó a buscar una salida y se logró. Bolavip dialogó en exclusiva con Enzo Montepaone, representante del Diablito y despejó dudas: “Hoy mismo se firmó la rescisión con Leverkusen”.

Al ser consultado sobre una posible vuelta a River en este mercado de pases, el representante afirmó: “Es lo que Claudio quiere, pero no es el deseo de Manchester City. Yo tengo pautadas unas reuniones con los dirigentes y vamos a definir qué será del futuro de Claudio, pero te anticipo que será en Europa”.

¿Dónde podría jugar Claudio Echeverri?

“Son dos los equipos que quieren a Claudio. Girona es la opción más concreta, pero tampoco podemos descartar a Villarreal“. Al ser consultado respecto si tenía alguna preferencia, Montepaone fue contundente: “Claudio necesita jugar porque tiene chances de ser considerado para ir al Mundial con la Selección Argentina”.

El deseo de volver a River

Claudio Echeverri desea volver a jugar a River y lo hizo saber. Inclusive, Enzo Montepaone le dijo a Bolavip el por qué de ese deseo: “Él está muy identificado con el club, ahí prácticamente se formó como jugador y como persona, por eso siempre va a tener el deseo de volver, ahora no va a ser posible, pero porque Manchester City no lo quiere ceder a Sudamérica, sino él estaría encantado”.