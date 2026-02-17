Claudio Echeverri confesó su infracción en la polémica con el Barcelona: ”Sí, lo pisé”

La polémica estalló en LaLiga con la secuencia en la que Claudio Echeverri le cometió falta a Jules Koundé. Es que así comenzó la contra en la que el Girona anotó el 2 a 1 definitivo, en su victoria que bajó al Barcelona de la punta de la tabla de posiciones del campeonato español (ahora el líder es el Real Madrid que el sábado venció 4 a 1 a la Real Sociedad).

En ese entonces, ni el árbitro César Soto Grado ni sus colaboradores del VAR captaron la infracción. Por eso dejaron que el juego continuara, de modo tal que el conjunto de Míchel aprovechó para ponerse en ventaja cuando apenas faltaban cuatro minutos para el final del compromiso que se disputó en el Estadio Municipal de Montilivi.

Tras el encuentro, el Diablito fue interceptado por El Chiringuito, que le mostró la acción y le consultó cuál era su parecer. ”Sí, lo pisé, lo que pasa que yo venía en velocidad y fue sin querer”, expresó con sinceridad al ver la imagen en un teléfono celular. Y agregó: ”Hubiera entendido si cobraban falta, pero bueno, por suerte nos dieron la victoria”.

Sus comentarios no hicieron más que aumentar el enojo de los culés que, en cierto punto, se sintieron despojados de la cima de la clasificación (ahora son escoltas con 58 unidades), porque, además de la secuencia que protagonizó el ex River, reclaman una invasión de jugadores del Girona en el penal que Lamine Yamal estrelló contra el palo, por lo que entienden que debió repetirse la ejecución.

FC Barcelona sumó su segunda derrota consecutiva

El FC Barcelona arribó al Estadio Municipal de Montilivi con la intención de recuperarse de lo que fue la goleada 4 a 0 que sufrió el jueves 12 de febrero en el Estadio Metropolitano ante el Atlético de Madrid por la ida de la Semifinal de la Copa del Rey. No obstante, no solo que quedó con un pie y medio afuera de la competencia federal, sino que el 2 a 1 con Girona lo deja por detrás, a 2 puntos, del Real Madrid en la tabla de posiciones de LaLiga.

Con lo cual, ya se centra en recuperar la cima ante el Levante en el Camp Nou el próximo domingo 22 de febrero. De ahora en más, ese será el objetivo. De lo contrario, el plan será mantenerse con esa diferencia para ver si logra destronar al Merengue en el Clásico de España que disputarán en Cataluña el 10 de mayo por la fecha 35.

