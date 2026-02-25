Diablito Echeverri, protagonista de una nueva polémica en LaLiga con el Barcelona

El FC Barcelona estalló por los aires el pasado lunes 16 de febrero cuando perdió 2 a 1 con el Girona en el Estadio Municipal de Montilivi, resultado que, en ese momento, le costó caer al segundo puesto de la tabla de posiciones de LaLiga, dado que el Real Madrid, horas antes, había vencido 4 a 1 a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu.

Claro, es que la secuencia que definió el Derbi Catalan con el gol de Fran Beltrán inició con un pisotón de Claudio Echeverri a Jules Kounde. Pero como el árbitro ni el VAR percibieron este detalle, el juego continuó. No obstante, las reiteradas repeticiones de la transmisión declaraban una infracción evidente a favor del conjunto culé.

Al respecto, el Comité Técnico Arbitral, poco más de una semana después, reconoció el error del juez de campo César Soto Grado y sus asistentes del video análisis: “El VAR considera que es acción interpretable por el árbitro. Pero si un jugador pisa a un rival con fuerza innecesaria debe sancionarse. Para el CTA, el delantero del Girona pisa de forma temeraria al rival y le elimina de la acción defensiva. Dicha infracción debe sancionarse con falta y amarilla. El VAR debió intervenir al tratarse de un error obvio, claro y manifiesto”.

Asimismo, el que reaccionó ante esta publicación del ente que regula a los árbitros en España, fue el ahora candidato a presidente del FC Barcelona Joan Laporta: “Reconocer está muy bien, rectificar es de sabios, les felicito por haber rectificado, pero lo que sí que es cierto es que al Barça nadie le devuelve ese punto que, como mínimo, nos quedamos sin conseguir por culpa de que no se pitó ese pisotón”.

Además, el aspirante a la reelección como autoridad máxima del club blaugrana, remarcó que, sus quejas públicas tras el partido, evidentemente surtieron efecto: “La sensación que me queda es que sí, que se ha reconocido que nuestra queja era fundamentada y que teníamos razón, pero podría haberse evitado todo este lío si el VAR entra. Era un pisotón clamoroso y hubiera evitado un gol del Girona que significó nuestra derrota”.

Barcelona recuperó la cima de la tabla de posiciones al vencer al Levante

La postura del CTA pasó prácticamente desapercibida porque, de igual manera, el FC Barcelona logró recuperar la cima de la tabla de posiciones el último fin de semana. El Real Madrid cayó 2 a 1 con el Osasuna en Pamplona y el Barça venció 3 a 0 al Levante en el Camp Nou. Así, los de Hansi Flick miran a todos desde arriba con 61 unidades, mientras que los de Álvaro Arbeloa volvieron a ser escoltas con 60.

