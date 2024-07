Base, alma y corazón. Sir Alex Ferguson lo tiene bastante claro. La máxima leyenda en la historia del Manchester United expresó alguna palabra sobre su amado club y sobre cómo cree él que se debería encarar la nueva temporada y Alejandro Garnacho estuvo en el centro de sus pensamientos.

Ferguson fue entrevistado en la quinta edición anual de su Golf Classic, y en diálogo con el portal JNMediaUK, expresó sus sensaciones sobre dos jóvenes talentos del club: Alejandro Garnacho y Kobbie Mainoo. “Son la base, el alma y corazón del Manchester United y de lo que ha sido desde siempre”, destacó Sir Alex.

Quien fuera el entrenador más longevo y ganador en la historia del club explicó que “todos los procesos comenzaron creyendo en los jóvenes jugadores de la academia”, y que esa ha sido la fórmula del éxito en Manchester, no la compra de rutilantes figuras del mundo fútbol.

Ferguson volvió a referirse a Garnacho y Mainoo y destacó las actuaciones que están mostrando a pesar de su corta edad. “Lo que están mostrando, su serenidad, su confianza y el no amedrentarse por jugar en el primer equipo. Es una muestra de su coraje y su valentía“, afirmó. “Es algo que los distingue como seres humanos, algunos lo tienen, otros no y ellos lo tienen.”

Sir Alex Ferguson está convencido de que el United debe apostar todo a Garnacho y Mainoo.

Garnacho y Mainoo se perfilan para tener un rol protagónico

Garnacho, que acaba de cumplir 20 años, disputó su segunda temporada completa en el primer equipo del Manchester United. La primera en la que Erik ten Hag lo ha elegido como titular. Y fue clave para la conquista de la FA Cup.

Hojlind, Garnacho y Mainoo. El futuro del Manchester United es prometedor.

Mientras tanto, en Premier League, jugó 36 partidos, convirtió 7 goles y repartió 4 asistencias. Números que esperanzan pero que se espera que sigan incrementando en esta nueva campaña, ya afianzado como uno de los valores fundamentales de plantel.

Por su parte, Kobbie Mainoo irrumpió esta temporada en el primer equipo y rápidamente se ganó un lugar en el once inicial. El volante central incluso fue convocado a la Eurocopa con Inglaterra, y tas dos partidos como suplente, entró para no salir más de once de Southgate.

Garnacho llegará tras ser campeón de América con la Selección Argentina, y Mainoo como finalista de Europa con Inglaterra y con 20 y 19 años, respectivamente, serán el foco del equipo en los años venideros.