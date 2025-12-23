Solo hay 2 argentinos: la exótica liga en la que puede dirigir el Ogro Fabbiani tras su paso por Newell’s

Luego de su paso por Newell’s, en donde no consiguió los resultados esperados y fue destituido de su cargo, el entrenador Cristian Fabbiani cuenta con la posibilidad de tener su primera experiencia en el exterior, debido a que tiene una oferta de una exótica liga europea.

Según lo informado por el periodista César Luis Merlo, el ‘Ogro’ es uno de los principales candidatos para dirigir al FK Vardar, equipo que se encuentra puntero en la Liga de Macedonia, ya que su entrenador anterior, Goce Sedloski, fue contratado por la selección nacional de aquel país.

Con 16 encuentros disputados, el posible nuevo equipo de Fabbiani está puntero en soledad e invicto con 42 puntos, producto de 13 victorias y tan solo tres empates. Detrás suyo, con un punto menos, aparece como escolta el FC Struga, con quien ya igualó 2 a 2.

De esta manera, en los próximos días, el ‘Ogro’ podría recibir una oferta formal por parte del puntero de la Liga de Macedonia y deberá definir si acepta la posibilidad de dirigir por primera vez en el fútbol de Europa. En caso de ser campeón, clasificará a fase previa de Champions League.

FK Vardar es el equipo con más títulos en la historia de la Liga de Macedonia. Desde que se disputa este certamen, los Rojo y Negro consiguieron 11 campeonatos y 4 subcampeonatos. La última vez que consiguieron el primer puesto fue en la temporada 2020.

En cuanto a la Liga de Macedonia, cuenta con 12 equipos participantes en primera división. El formato de juego es todos contra todos, y los clubes se enfrentarán tres veces entre sí, para llegar a las 33 fechas. Es por eso que uno será local dos veces, mientras que el otro una sola.

Además, en esta liga solamente hay dos jugadores argentinos. Uno de ellos es Diego Castañeda, quien justamente es futbolista de Vardar, por lo que podría ser dirigido por Fabbiani, mientras que el otro es Manuel Cuestas, quien pertenece a Vardar y está cedido al Brera Strumica.

Los números de Fabbiani en su paso por Newell’s

En su etapa en la Lepra, el entrenador dirigió un total de 27 partidos, con un saldo parejo, debido a que cosechó 9 victorias, 9 empates y 9 derrotas. Además, no logró clasificar a los octavos de final del Torneo Apertura.

Datos claves

Cristian Fabbiani es candidato para dirigir al FK Vardar en la liga de Macedonia.

es candidato para dirigir al en la liga de Macedonia. FK Vardar lidera invicto con 42 puntos tras 13 victorias en 16 partidos disputados.

lidera invicto con tras 13 victorias en 16 partidos disputados. Nueve victorias registró Fabbiani en 27 partidos dirigidos durante su etapa en Newell’s.

