El astro portugués había criticado la mentalidad con la que conducía al Manchester United y el DT no esquivó las balas.

Días de fuego cruzado en Manchester United. A través de su nuevo canal de YouTube, Cristiano Ronaldo criticó sin filtro a Erik ten Hag por su manera de llevar las riendas al plantel de los Diablos Rojos y el revuelo no tardó en armarse en Inglaterra.

“Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier o la Champions League. Hay que decir ‘tal vez no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar’. ¡Tienes que intentarlo!”, le dijo a Río Ferdinand en una entrevista mano a mano.

Lógicamente, en la primera conferencia de prensa que brindó el neerlandés tras las declaraciones de CR7, Ten Hag respondió ante las consultas por esta cuestión y fue contundente: “Cristiano Ronaldo está en Arabia Saudita, muy lejos de Manchester”.

Luego, el DT sacó el pie del acelerador: “Está bien, todo el mundo puede dar su opinión“. De esta manera, el exentrenador del Ajax se sacó de encima la gran polémica de la semana antes de la reaparición de los Red Devils por Premier League, jornada en la que enfrentarán al Southampton fuera de casa.

Qué debe hacer el Manchester United para renacer, según Cristiano

Cristiano Ronaldo sigue de cerca al United pese a la distancia.

En dicha entrevista con Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo analizó a fondo los problemas con los que viene lidiando el Manchester United en los últimos tiempos y desarrolló una serie de ideas para que los Red Devils puedan volver a sus mejores épocas.

“Deben reconstruir todo. Cuando yo seguía en el club, Ten Hag dijo que no estábamos preparados para competir y ganar la liga y la Champions League. Solo imagina a un entrenador decir eso, no lo podés decir en un equipo como Manchester United. Tenés que tener otra mentalidad, y a lo sumo mencionar que ahora no hay potencial para eso, pero sí que se puede conseguir“, resaltó nuevamente acerca de la mentalidad del club. ¿Habrá cambios?