Manchester United se dividió tras las recientes declaraciones de Cristiano Ronaldo acerca del ciclo de Erik ten Hag, DT que lo dirigió en su histórico regreso a la Premier League desde mediados de 2021 hasta el cierre de 2022 y que, por distintos motivos, su relación no terminó de la mejor manera.

“Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier o la Champions League. Hay que decir ‘tal vez no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar’. ¡Tienes que intentarlo!”, dijo el astro portugués en una charla con Rio Ferdinand en su canal de YouTube.

En ese contexto, el reconocido periodista Fabrizio Romano no dejó pasar por alto las declaraciones de CR7 sobre su exentrenador y las replicó en su cuenta oficial de Instagram, la cual se plagó de distintas interacciones. Entre ellas estuvo un “me gusta” de Alejandro Garnacho, gesto que rápidamente se viralizó entre los fanáticos de los Red Devils al tratarse de un jugador que aun sigue siendo dirigido por ten Hag.

Entre los comentarios que se leyeron en redes sociales aparecieron algunos como “Garnacho sabe que Ten Hag necesita un cambio”, “aprendió de Cristiano”, “quiere problemas”, entre otras réplicas que hacen a las reacciones de los fanáticos del United ante este apoyo público del “Bichito” a Ronaldo. Además, medios como The Sun y Daily Mail escribieron diversos artículos al respecto.

La deteriorada relación de Ten Hag con Cristiano Ronaldo

Casi en simultáneo con las declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre Manchester United, el periodista Piers Morgan, que lo entrevistó en numerosas ocasiones, reveló algunos detalles de la mala relación entre el portugués y quien sigue siendo el entrenador del equipo.

“Es un completo idiota. Lo siento, pero lo es. Ha sido un idiota desde que llegó al United. Es todo lo que Cristiano Ronaldo me dijo que era en esa entrevista, que lo llevó a dejar el United“, señaló en diálogo con TalkSPORT.

Distinta es la situación con Alejandro Garnacho (hasta el momento). Ten Hag ha destacado al hispanoargentino como uno de los jugadores con más actitud y talento dentro del plantel del Manchester United, principalmente por los títulos que ganó y la jerarquía con la que se rodea en la Selección Argentina. ¿Afectará este accionar en redes sociales?