Manchester City le dio un baile de novela al Real Madrid en la vuelta de las semifinales de la Champions League y se metió en la tan ansiada final donde enfrentará al Inter de Milán el próximo 10 de junio en Estambul.

Este miércoles en el Etihad Stadium fue el tiempo y espacio donde se desarrolló la vuelta entre Citizens y Merengues y el resultado terminó en un tremendo 4 a 0 en donde los de Pep Guardiola brindaron un show total contra los de Carlo Ancelotti. En el primer tiempo, Bernardo Silva fue el autor del doblete que dejó al City como el victorioso por 2 a 0 en el descanso.

En el complemento, los de Manchester siguieron arrasando y llegaron al 3 a 0 con el gol en contra de Eder Militao. Y cuando todo parecía que iba a quedar en ese ya abultado resultado para los locales, apareció el gol de Julián Álvarez en ¡la primer pelota que tocó en el partido!

Sí, así de impresionante como se lee. La Araña ingresó por Erling Haaland en el minuto 88 y en su primera acción del campo no solo del partido, sino que incluso de toda la serie (en la ida no fue titular y Guardiola no hizo cambios), Álvarez tuvo tiempo para recibir, acomodarse y convertir el 4 a 0 final ante los ojos de Thibaut Courtois y todo el Real Madrid.

En su primera Champions ya lleva 10 partidos con 3 goles y 2 asistencias y no le pesó el contexto de una semifinal europea, como ya también demostró lo mismo con Argentina en la Copa del Mundo y en el mismo City en la Premier League, dejando asentado que es un futbolista de talla mundial. ¡Julián está tocado por la varita! Y tendremos final entre delantero argentinos. Preparen los pochoclos para el 10 de junio…