Jugó en Boca, fue protagonista de la final en Madrid y manifestó su deseo de volver: "Sueño con la revancha"

En 2018, Wilmar Barrios fue una de las grandes figuras de Boca que llegó a la final de la Copa Conmebol Libertadores, donde perdió en el Santiago Bernabéu con River por 3 a 1 tras haber empatado 2 a 2 en el encuentro de ida que se disputó en La Bombonera.

El mediocampista colombiano fue uno de los protagonistas importantes de esta definición en Madrid, ya que en el primer tiempo suplementario, cuando el partido todavía estaba empatado 1 a 1, fue expulsado al recibir la segunda tarjeta amarilla luego de una infracción a Exequiel Palacios.

Tiempo después de esto, ya asentado en el Zenit de San Petersburgo, club al que llegó a principios de 2019 luego de que le compre su pase al Xeneize, el volante central de 31 años habló con los medios y allí se refirió a la posibilidad de regresar al elenco de la Ribera en el futuro.

“Realmente no sabía saber cuándo volveré. Tengo contrato con Zenit hasta 2027 y sigo disfrutando con mi familia de mi estadía ahí. Esperemos en algún momento volver”, comentó respecto a la posibilidad de regresar al fútbol de Sudamérica en el corto o mediano plazo.

Wilmar Barrios disputando la final de la Copa Libertadores.

“Primero me gustaría volver a Boca, quedó esa espinita de la Libertadores y obviamente siempre está el deseo de tener una revancha. Pero bueno, al yo desear y querer es diferente a que allí quieran que uno esté”, siguió al ser consultado sobre la chance de tener una revancha en el elenco de la Ribera.

Y cerró comentando su deseo de jugar en dos equipos de su país natal: “En Colombia me gustaría jugar en dos equipos y esperemos a ver qué pasa. En dos equipos en los que no he jugado aparte del Tolima. Uno es verde y el otro es amarillo”.

Los números de Wilmar Barrio en su paso por Boca

A lo largo de los dos años y medio que estuvo en el Xeneize, el mediocampista central de 31 años disputó un total de 67 partidos. En los mismos, convirtió un gol y aportó tres asistencias. Además, recibió 16 tarjetas amarillas, fue expulsado en una oportunidad y se consagró campeón en dos oportunidades.

