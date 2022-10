La obtención de la Copa Argentina les regaló una alegría inmensa a los hinchas de Patronato luego del golpazo que significó perder la categoría. Además de sumarle un hecho histórico (y una estrella al escudo) para el club como será disputar por primera vez un torneo internacional, la Copa Libertadores de América. Claro que a partir de ahora deberá adecuarse al reglamento de licencias de CONMEBOL, que exige entre otras cosas, que el club tenga un equipo de fútbol femenino.

“No estaba al tanto pero ya me pongo a formarlo, que no se preocupe la CONMEBOL. No nos llegó la comunicación, pero le aseguro que postulantes para jugar vamos a tener”, dijo Oscar Lenzi en TyC Sports. El club hoy no cuenta con ningún equipo de fútbol femenino y según las exigencias de la Confederación Sudamericana deberá poseer el propio o asociarse a uno ya existente.

"El solicitante deberá tener un primer equipo femenino o asociarse a un club que posea el mismo. Además, deberá tener por lo menos una categoría juvenil femenina (...). En ambos casos, el solicitante deberá proveer de soporte técnico y todo el equipamiento e infraestructura (campo de juego para la disputa de partidos y de entrenamiento) necesarias para el desarrollo de ambos equipos en condiciones adecuadas. Finalmente, se exige que ambos equipos participen en competiciones nacionales y/o regionales autorizadas por la respectiva Asociación Miembro", es lo que dice el reglamento en su Capítulo IV sobre Criterios y Requisitos para disputar las competencias continentales.

Esto no obliga a Patronato a tener un equipo disputando la Primera (A, B o C) del fútbol femenino de AFA pero si al menos tener un equipo en la Liga Paranaense o la Liga Paraná Campaña, afiliadas al Consejo Federal de AFA o asociarse a alguno de los clubes que ya están en competencia. La Liga Paranaense tiene su torneo femenino desde el 2014 mientras que la Liga de Fútbol de Paraná Campaña comenzó en este 2022 con su campeonato. Ambas pertenecen a la Federación Entrerriana de Fútbol.

Actualmente, Patronato, que fue fundado el 1 de febrero de 1914, tiene como deportes, además del fútbol masculino, básquet, softbol, vóley, patín artístico, judo y karate. Tuvo un paso esporádico por el femenino regional, allá por el 2015.

LOS ANTECEDENTES

En el 2016, la CONMEBOL incluyó en su Reglamento de Licencias para clubes la obligatoriedad de contar con equipos de fútbol femenino para poder disputar tanto la Copa Libertadores como la Sudamericana 2018 y 2019. En aquel entonces, de los 30 equipos que participaban de la Primera División de Argentina sólo 13 contaban con sus equipos en regla.

¿Quiénes de adecuaron desde aquel momento? Lanús, Racing, Rosario Central y Gimnasia tienen hoy sus equipos jugando la Primera A. En el ascenso están Defensa y Justicia, Newell's, Banfield, Quilmes, Tigre, Arsenal, Atlético Rafaela, entre otros. Sin embargo, Patronato no lo tenía entonces y tampoco lo tiene ahora. Y lo necesitará a partir del 2023.