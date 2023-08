Florencia Quiñones está armando un equipo de estrellas. El equipo tricampeón del fútbol femenino está listo para ir por todo: campeonato, Libertadores y Copa Federal. Y por eso no para de sumar refuerzos. Y recibió un guiño de la AFA, que este lunes a través del Boletín Oficial habilitó que los clubes puedan sumar tres refuerzos en vez de los dos estipulados en el inicio del 2023. Y Boca ya lo tiene.

Las Gladiadoras ya habían recibido con los brazos abiertos a Camila Baccaro y Camila Gómez Ares para jugar el torneo y a Carolina Troncoso para disputar la Libertadores. Ahora sumó otro refuerzo de Selección: Eliana Stábile cerró su regreso al club tras su paso por Brasil y luego de disputar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

La Zurda se despidió de Boca en enero del 2022, luego de ganar el título ante UAI Urquiza -el primero de los tres del Tri- y de ser súpercampeona en la final ante San Lorenzo. “Siempre me preparé al máximo para poder dar lo mejor, defendí a esta hermosa camiseta, la transpiré, la disfruté y la llevé en la piel”, escribía en el aquel entonces. Su destino fue el Santos de Brasil.

Allí pasó el último año y medio hasta la previa del Mundial, en el que fue titular en los tres partidos que disputó Argentina, siendo clave en las pelotas paradas y desde su salida por el lateral izquierdo. Tras regresar de Nueva Zelanda, jugadora y club anunciaron que de común acuerdo se rescindió el contrato y un rato después era Boca el que daba la buena nueva.

Justamente, en medio de su travesía mundialista, Stábile contaba cómo había sido su paso por el fútbol brasileño: “La experiencia en Brasil fue distinta, fue muy difícil y muy dura porque estaba sola y existía la dificultad del idioma. Me costó la adaptación, me costó muchísimo, el entrenamiento, compañeras nuevas, todo nuevo para mí. Pero me pude adaptar”.

Luego, cuando se sumó Adriana Sachs, fue todo más sencillo. Sin embargo, la central que también estuvo en el Mundial también rescindió su contrato con el Santos y se sumará a Racing.

¿Y ahora quién juega?

Tras la salida de Eliana Stábile de Boca en el 2022, el club decidió sumar a Gabriela Barrios, quién había dejado la actividad un tiempo antes para dedicarse a su maternidad. Sin embargo, también hizo su aparición Celeste Dos Santos, una -ahora ya no tan- juvenil que terminó ganándose el puesto y demostrando toda su categoría hasta ser citada a las juveniles. Con el retorno de Stábile, ¿quién será la dueña del lateral izquierdo?

Boca ya tiene día y hora

Boca debutará en el torneo el próximo el sábado desde las 15 ante Huracán y siendo titular en el Complejo Pedro Pompilio. El equipo de Flor Quiñones comienza su camino al Tetra.