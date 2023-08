Desde que ella misma anunció su salida de Unión de Concepción que en Boca comenzaron a soñar con su regreso. Y este jueves fue anunciado oficialmente: Camila Gómez Ares se suma al plantel de Florencia Quiñones para un semestre cargado de competencia: torneo local, Copa Libertadores y Copa Federal. Y las Gladiadoras quieren todo.

La volante viene de marcar 13 goles en la primera rueda del torneo chileno, adonde había llegado en los primeros meses de este año luego de despedirse de Boca con otro título y con la final de la Libertadores. Ese buen rendimiento la llevó a ser tenida en cuenta nuevamente para la Selección, después de ocho años. Así, no sólo fue al Mundial, sino que ingresó para el partido con Suecia mostrando una vez más toda su calidad.

“Si cuatro años atrás, cuando no podía ni trotar por las dos operaciones de rodilla, me decían que iba a tener esta oportunidad no lo hubiera creído. Pasé por momentos en los que pensé en dejar de jugar, entonces esta es una alegría personal. Siempre lo soñé y pensé que no lo iba a poder lograr. Feliz por haber estado acá”, dijo después de su experiencia mundialista en Australia y Nueva Zelanda.

“Tengo bronca y un sabor amargo, pero hay que pasar la página y pensar en los Juegos Panamericanos, que es nuestro próximo desafío. Ojalá pueda seguir representando a esta camiseta, es un gran orgullo”, dijo la mediocampista de 28 años. Es la cuarta mundialista de Boca: Myriam Mayorga, Julieta Cruz y Laurina Oliveros, quien al final no pudo jugar.

“Feliz de volver a casa”, escribió Camu en redes sociales con la imagen que posteó el club para anunciar su regreso. Si bien había firmado por un año con el equipo chileno, de común acuerdo rescindieron el contrato y de esta manera pudo concretarse el retorno de una jugadora que le dará equilibrio, gol y presencia al medio.

Tercer refuerzo

Si bien Boca anunció tres refuerzos, sólo dos podrán jugar el torneo local, ya que son los dos habilitados por reglamento. Ellas serán Camu Gómez Ares y Camila Baccaro. Carolina Troncoso, el tercer refuerzo, será únicamente para disputar la Copa Libertadores, que se disputará en el mes de octubre en Colombia.

El debut

Boca ya tiene rival para iniciar el torneo: será Huracán según el sorteo del fixture que se realizó esta semana. Aún resta conocer los días y horarios de los partidos, aunque sí está confirmado que el fútbol local regresará el fin de semana del 18 de agosto. Y Camu ya está lista para ponerse la azul y oro nuevamente.