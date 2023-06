Es un adiós pero con una sonrisa. De esas que delatan que la puerta quedó abierta para una bienvenida futura. Justina Morcillo llegó al club a los 11 y se va casi con 23. Una vida vistiendo la banda. Capitana, 10, profesional, campeona de la Copa Federal y referente absoluta del plantel, la Colo anunció su salida del club para dar un salto enorme: se irá a la liga mexicana.

“Siento nostalgia, voy a extrañar mucho el club. River es mi casa, me formó, me crié acá, como jugadora, como persona. Me voy súper agradecida. Sé que si algún día tengo que volver será acá”, dijo en su despedida, después del partido con Estudiantes de La Plata, por la fecha 19 del torneo. “A la gente agradecerles por el apoyo, el fútbol femenino fue creciendo y eso también se vio con la gente que nos sigue”.

Un talento de exportación

Justina llegó a River con apenas 11 años y debutó en la Primera cuando la edad se lo permitió, a los 14, convirtiendo goles en su debut. Fue parte de los dos últimos títulos obtenidos por el club: el último torneo local, en la temporada 2016/2017 (pese a terminar el campeonato lesionada), año en el que también el equipo se subió al podio de la Copa Libertadores, ocupando el tercer puesto.

Y también, luego que el fútbol femenino de Argentina se convirtiera en semiprofesional y de atravesar la pandemia y una grave lesión (debió ser operada del tobillo en agosto del 2021 y regresó 209 días después), logró volver a lucir la cinta, la 10 y dar la vuelta olímpica en la segunda edición de la Copa Federal, venciendo a Belgrano de Córdoba en la final.

Pese a que siempre le gustó más el área que el medio, el tiempo la fue convirtiendo, según sus propias palabras, en una volante mixta. Capaz de dejar mano a mano a una compañera con un pase filtrado pero también de pararse a pasitos de las dos centrales para cerrar los espacios en defensa. Ahora se llevará su calidad y su mente fría a México para desafiarse una vez más.

La mitad de su vida

En la valija de Morcillo se lleva una decena de años que pasó vistiendo la camiseta de River, la posibilidad de convertirse en profesional, dos títulos, una medalla de bronce y un sin fin de recuerdos. “Desde chica que amo este deporte, pero siempre tenía que jugar con varones y por eso me miraban raro o los entrenadores y padres les decían que no me pegaran. Por suerte esa realidad se está modificando”, dijo cuando logró firmar su primer contrato con el club.

También se lleva el recuerdo de haber jugado en el Monumental: en el 2022, tuvo la chance de jugar el primer Superclásico en el estadio principal. “Yo no lo podía creer cuando me dijeron, pensé que era una joda. Era algo que estábamos esperando hace mucho. Una locura”, dijo aquel día histórico. Fue 1 a 1 ante Boca.

Despedida

“Espero que seas muy feliz y sigas disfrutando y llevando todo tu fútbol adonde sea que vayas. Gracias por estos meses compartidos y como te dije, entrenarte fue un privilegio y un aprendizaje constante. Te quiero mucho y River siempre será tu casa!”. Con esas palabras, Daniela Díaz, su entrenadora desde el 2022 la despidió en las redes sociales.

En el último partido ante Estudiantes de La Plata se llevó la camiseta firmada por todas sus compañeras y redondeó una muy buena campaña, con algunos momentos irregulares pero que lo dejaron en el cuarto puesto, a 12 de los punteros, con 11 victorias en las 19 fechas.

No es la única baja que sufrirá River para el campeonato que viene, después del Mundial. En mayo y a los 22 años anunció su retiro Vicky Costa, luego de una serie de lesiones que pusieron en jaque su carrera deportiva. La buena para Daniela Díaz es que se sumará como primer refuerzo Romina Pepa Gómez, a quien ya dirigió en Belgrano de Córdoba. La utilizará en los amistosos de la pretemporada y ya podrá debutar cuando comience el torneo que viene, que tendrá formato de Copa.