River llegó al Gildo Francisco Ghersinich con la idea de llevarse su quinta victoria al hilo que, pese a una campaña con algunos tropezones lo tiene en el quinto lugar de la tabla. Para Daniela Díaz, el objetivo de estas fechas es ese: seguir buscando el funcionamiento, sumar la mayor cantidad de puntos que le den confianza para lo que se viene. Y así fue: un 3 a 0 ante El Porvenir, pero con una ayuda insólita.

Con el partido 0 a 0, a los 32 minutos del primer tiempo Pancha Olmos armó la jugada por el carril central pero al intentar el tiro franco, el balón pegó en una defensora de River. Quien capturó el rebote fue Karina Merlo, que definió de manera magistral ante Lara Esponda. Era el 1 a 0 para el local. Sin embargo, las jugadoras de River alzaron sus manos y la jueza de línea su bandera, Gisella Trucco, cobrando el offside.

Merlo sí estaba en posición fuera de juego en el inicio de la jugada de Olmos, pero la pelota le llegó luego de que la jugadora de River voluntariamente intentara el despeje (algo que aclara el reglamento en la Regla 11) y de que el balón golpeara en el cuerpo en su propia compañera. Aldana Arrieta le dio la derecha a la jueza y hasta amonestó a Jonathan Di Cicco, DT local, que encabezó las protestas.

Victoria millonaria

Tras los desajustes defensivos y el insólito fallo a favor, River se recompuso y se reencontró con su fútbol, logrando ponerse 1 a 0 antes del descanso, gracias al penal ejecutado por la uruguaya Carolina Birizamberri, a los 44 minutos.

Después llegarían los goles de Milagros Díaz, a los 29 de la segunda etapa, y de Francisca Altgelt, a los 39 de la parte final para cerrar el 3 a 0 que le dio la quinta victoria consecutiva. River ahora recibirá a Estudiantes de Buenos Aires y cerrará el campeonato en La Plata y ante Estudiantes.

Pepa a la espera

Sorprendió la noticia cuando Romina Pepa Gómez, una histórica e icónica jugadora de Belgrano, fundamental en el ascenso, anunció su salida de las Piratas. El club le agradeció sus años allí y confirmó que jugará en River cuando se abra el mercado de pases. Daniela Díaz, quien será nuevamente su DT luego de dirigirla en Córdoba, contó cómo la ve en estos días.

https://www.youtube.com/live/43Aub1EyXOE?feature=share&t=2321

“La Pepa está como una juvenil, disfrutando este momento de solo vivir para el fútbol, la tengo prendida fuego, en los entrenamientos está demostrando, está siendo la Pepa que yo conocía. Llamando la atención de los profes de acá que por ahí no la conocían o de algunas jugadoras: ‘che es buena eh’. maneja las dos piernas, me da mucha variante arriba, es ágil, creo que va a ser bueno tenerla acá sólo viviendo para River y no vemos la hora de poder ficharla cuando termine el torneo, que juegue amistosos poder ver cómo se adapta a otra nueve de área, ya que ahí la tengo a Caro Birizamberri”, dijo la técnica de River.

Los resultados de la fecha

Lunes 12 de junio

Estudiantes 1 (Gabriela Chávez) – Huracán 1 (Florencia Silva), en Predio

Estudiantes (LP) 0 – Belgrano 3 (Alaides Paz, Victoria Arrietto y Arianna Reche), en Estadio UNO

Boca 2 (Andrea Ojeda y Amancay Urbani) – Banfield 0, en Casa Amarilla

Independiente 2 (Nayla Gallo x2) – Racing 0, en Estadio Libertadores de América

Martes 13 de junio

Ferro 2 (Tiziana Lezcano y Brisa de Angelis) – Defensores de Belgrano 0, en predio de Pontevedra

Rosario Central 0 – Gimnasia 0, en Estadio Gigante de Arroyito

Lanús 1 (Delfina Beccacece) – S.A.T. 3 , en predio de Alsina

San Lorenzo 0 – UAI Urquiza 3 (Romina Núñez, Daiana Falfán y Guadalupe Luna)

Excursionistas 2 (Agustina Occhiuzzi y Candela Díaz) – Platense 2 (Belén Marijuan y Benzaquen)

Miércoles 14 de junio

El Porvenir 0 – River 3 (Carolina Birizamberri, Milagro Díaz y Francisca Altgelt), en Estadio Gildo Ghersinich