Se lo escucha con orgullo, irradia una sensación de trabajo cumplido. Siempre con autocrítica claro, no es todo positivo. Pero la balanza se inclina para el lado de la satisfacción más que para la frustración. Germán Portanova, entrenador de la Selección Femenina, sabe que se viene un 2023 exigente pero está conforme y siente -lo dice con seguridad- que este es el camino.

"Nosotros cuando llegamos nos trazamos ciertos objetivos como cuerpo técnico y sabíamos que iba a ser muy difícil, porque todas las selecciones ya venían trabajando, venían haciendo todas las Fechas FIFA en Sudamérica. Acá teníamos el grupo dividido, sumado a esta controversia de querer jugar bien, no tirarla y no meternos tan atrás", comienza explicando el entrenador a BOLAVIP.

"Cambiar el juego implicaba un cambio de mentalidad, algo que las jugadoras querían con mucha fuerza. Y en eso hubo una predisposición increíble en cambiar el juego, tratar de ser mejores, protagonizar de alguna manera". Las críticas sobre cómo se planteaban los partidos con el cuerpo técnico anterior comandado por Jorge Borrello era una de las cuestiones que las mismas protagonistas habían planteado ya en Francia 2019.

UN AÑO SOÑADO

Argentina jugó 13 partidos oficiales en al año (durante el 2020 no jugó y en el 2021 fueron 10, cinco ya con el nuevo CT): amistosos en Europa, con rivales sudamericanos y también en Copa América. Para el entrenador, todo fue positivo, tanto las victorias como las derrotas.

"De lo esperado, de lo soñado, fue increíble. Si me decías que le vas a ganar en la Copa a Perú 4 a 0, a Uruguay 5 a 0, y a Venezuela 1 a 0, te lo firmaba donde sea. Y sucedió en la realidad. Uruguay venía de Fecha FIFA empatando con Chile allá, empatanbdo con Colombia de visitante; Venezuela venía ganando todos los partido; Perú en formación con chicas de Estados Unidos. Y siempre golear es muy difícil", analiza.

"Y la frutillita del postre fue poder ganarle a Paraguay 3 a 1, creo que el equipo demostró carácter, porque ganando 1 a 0 -el partido lo vi muchas veces- no se desesperaron, no jugaron al pelotazo; si bien armamos el equipo para poder empatar con jugadoras más ofensivas en el segundo tiempo supieron tener la paciencia para empatarlo y ganarlo", agrega.

Argentina se jugó el pase a la final con Colombia, que terminó siendo segunda detrás de Brasil y con Linda Caidedo como la mejor jugadora del torneo. Justamente la autora del 1 a 0 ante Argentina. "Fue Copa América soñada, nos faltó un poquito, hago mea culpa que no pude estar en el banco por esa doble amarilla (se perdió el partido por estar suspendido). Colombia fue un rival bastante complicado, difícil, con un crecimiento enorme desde sus juveniles". De hecho, Colombia fue subcampeona del mundo en el Mundial sub 17 en India y con la Sub 20 perdió en cuartos del Mundial ante Brasil.

Y se viene el Mundial

En la previa a la última Copa, Argentina se enfocó en los rivales sudamericanos, aquellos que necesitaba vencer para lograr la clasificación mundialista. Ya con el pasaje asegurado, llegaron el resto de los rivales: dos viajes a Europa para enfrentar a Canadá, últimas campeonas olímpicas, Polonia y España. Dos derrotas pero que dejaron mucho para repensar.

"Ahora a medirnos con las mejores, son otras realidades. Realmente nos llevan 15 años, pero igual: antes no nos mediamos con las mejores, quizás había temor a la derrota. Vamos aprendiendo, creciendo, hicimos algunos partidos buenos. Con España nos faltó realmente, pero tomamos nota para poder crecer".

"Más allá de ser un año soñado, creo que desde el juego, desde el funciomamiento -siempre crear es más difícil que destruir, que defender- el equipo de alguna manera se lo transmitió a la gente, lo sentimos cuando llegamos acá de Colombia, la gente que lo siguió se sintió identificada con el equipo".

Futuro hay

Hay un trabajo que se realiza casi desde el primer día, comenzando por la designación de cuerpos técnicos nuevos para el área de juveniles y también por la presencia del entrenador en diferentes provincias para concocer realidades y develar talentos. "El trabajo que hay desde nuestras juveniles, es importante hacer un laburo como venimos haciendo en la medida que se pueda, con las provincias, con scouting en algunos países para que la jugadora argentina buena, con capacidad para jugar y talento no se pierda de estar o nosotros no nos perdamos la oportunidad de entrenarlas", relata Portanova.

"Y nos hemos sorprendido cuando fuimos a las provincias viendo jugadoras de 12 a 15 años muy buenas, creemos que pueden andar muy bien".

El 2023

Argentina ya tiene confirmado un triangular para febrero, también amistosos para la fecha de abril y el objetivo es jugar en junio en Argentina para despedirse del público antes del Mundial, que será en Australia y Nueva Zelanda y comenzará el 20 de julio (Argentina debutará el 24).

"Estamos con mucha fe de poder competir de la mejor manera en el Mundial, de que otra vez la gente se sienta identificada con el equipo. Los rivales son muy distintos, pero de alguna manera poder jugar, mostrar lo que venimos haciendo, con muchas expectativas, con mucha fe, no deja de ser una bendicion poder jugar un Mundial y lo queremos jugar bien y por qué no ganar un partido, pasar de ronda y quedar en la historia".