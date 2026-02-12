Alpine impactó anunciando que pondrá fin a su participación en el Campeonato Mundial de Resistencia: cómo afecta a Colapinto en la F1 2026

En 2025, Alpine tomó la decisión de sacrificar su año dentro de la Fórmula 1, con el objetivo de poner todo el foco de la escudería en 2026. Hemos llegado al 2026 y en un mes descubriremos si esa decisión dio sus frutos. Lo que no se le puede negar a la marca, es que la F1 es su gran foco, y acaban de hacer un nuevo sacrificio: el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).

Como se venía hablando, Alpine tomó la decisión de dejar de competir en el WEC una vez finalizada la temporada 2026, tal y como confirmaron este jueves en un comunicado oficial que presentó la empresa. Entre las razones que los llevaron a esta decisión, está la Formula 1.

Alpine pone el foco en la Fórmula 1 al 100%.

Alpine deja el WEC para concentrarse en la Fórmula 1

“Hemos tenido que tomar decisiones difíciles para proteger las ambiciones a largo plazo de Alpine. En lo que respecta al deporte motor de Alpine, aunque lamentamos no poder continuar en el WEC después de esta temporada”, declaró explicó Philippe Krief, CEO de Alpine.

“Concentrarnos en la Fórmula 1 nos ofrece una plataforma única desde la cual podemos aumentar la notoriedad de la marca de acuerdo con nuestras ambiciones de crecimiento de producto y mercado”, explicó. Por supuesto, complementó los motivos con focos referentes a Alpine como automotriz y el mercado actual y futuro.

Alpine deposita sus esperanzas y ambiciones en el equipo de Fórmula 1. (Getty)

En pocas palabras, todo el esfuerzo de Alpine como marca deportiva estará de ahora en más en la Fórmula 1. Esto, inevitablemente, pone presión adicional en Franco Colapinto y Pierre Gasly, así como en Steven Nielsen, Flavio Briatore y todo el equipo. Ahora la escudería de Fórmula 1 es su mayor activo, y con diferencia.

La vara de rendimiento estará más alta que nunca en Alpine, ya que ahora no solo es todo lo sacrificado en 2025, sino también toda la estrategia deportiva de la escudería la que está sobre lo mucho que puedan rendir los pilotos en pista en esta temporada y las siguientes.

