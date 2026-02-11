Es tendencia:
Mientras Colapinto tuvo problemas en los tests de Bahréin, Pierre Gasly elogió a Alpine: “Bastante positivo”

El francés se pronunció sobre su primer día en las pruebas de pretemporada.

Por Germán Celsan

Pierre Gasly y Franco Colapinto ya tienen sus objetivos para el 2026
Pierre Gasly y Franco Colapinto ya tienen sus objetivos para el 2026

Este miércoles tuvo lugar el primer día de actividad de pretemporada en Bahréin, donde los equipos salieron a pista y los pilotos pudieron seguir probando los autos para la temporada 2026 de la Fórmula 1, una semana después de lo que fue el shakedown de Barcelona.

En el caso de Alpine, la decisión del equipo fue que Franco Colapinto girara en la tanda matutina, y que Pierre Gasly lo hiciera por la tarde. Y el resultado fue diametralmente opuesto para uno y otro, con el argentino sufriendo problemas de fiabilidad en el coche y girando apenas 28 vueltas; y el francés dando casi el doble, con un total de 49 giros.

Este miércoles fue el primer día de actividad en Bahréin. (Prensa Alpine)

Colapinto reconoció que los problemas que tuvo en el A526 son algo que puede pasar, pero que espera que no se repitan. Pero para Gasly, la jornada fue “bastante positiva”, tal y como reconoció en un video que fue compartido por las redes sociales de la propia escudería francesa.

“Terminó el primer día, no fue fácil. Por la mañana tuvimos algunas dificultades, pero el equipo trabajó duro para que volviera a la pista esta tarde, y logré completar casi 50 vueltas, lo que me permitió aprender mucho“, destacó Gasly. “Es un gran cambio en comparación con los últimos años, hay muchos datos que analizar, mucho que entender y mucho por aprender“, agregó.

Gasly se mostró contento con el primer día de pruebas en Bahréin. (Getty)

“Diría que, en general, ha sido bastante positivo“, afirmó Gasly. “Continuaremos haciendo entrenamientos, y las pruebas que queremos. Aprendemos de cada vuelta. Habrá mucho trabajo por hacer esta noche. Estaré en el coche mañana, y Franco, el último día”, siguió.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 y sus tests de pretemporada en Bahréin disponibles en Disney+

Para cerrar, Gasly expresó: “Espero que podamos recorrer muchos kilómetros, seguir corriendo, aprendiendo y sentirnos cada vez más cómodos en el auto. Hay mucho por hacer. Por ahora, estamos trabajando duro y con ganas de que llegue mañana”.

Cómo continúan los tests de Bahréin de la Fórmula 1

Mientras que este miércoles Alpine optó por sentar a Colapinto en el auto en la sesión matutina y a Pierre Gasly en la vespertina, su enfoque para los próximos dos días de pruebas será diferente. El francés se subirá al auto en las dos tandas del jueves, y Colapinto recién volverá a estar al frente del A526 el día viernes, aunque allí tendrá ambos turnos para girar.

Datos clave

  • Pierre Gasly calificó el primer día de pruebas como “bastante positivo” tras completar 49 vueltas.
  • El piloto destacó que el A526 representa un “gran cambio” respecto a los monoplazas anteriores.
  • Pierre Gasly priorizó la recolección de datos para lograr una mejor posición en el debut en Melbourne.
