Franco Colapinto sobre su bandera roja en Bahréin: “Ojalá podamos aprender de eso y evitar que vuelva a pasar”

El argentino reflexionó sobre su primer día de actividad en Bahréin, que lo vio pasar más tiempo en el garaje que en pista.

Por Germán Celsan

Colapinto se refirió a las pruebas en Bahréin
© Prensa AlpineColapinto se refirió a las pruebas en Bahréin

Este miércoles comenzaron los tests de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin, un día que no terminó siendo del todo positivo para Franco Colapinto. El piloto argentino se subió al Alpine A526 en la jornada matutina, pero provocó una bandera roja y apenas giró 28 vueltas.

Colapinto fue el piloto que menos vueltas dio en Bahréin este miércoles, con 28 giros, entre los 18 que tocaron pista (Hadjar, Alonso, Lawson y Bearman no se subieron al auto), y también marcó el tiempo de vuelta menos competitivo, con 1:40.330. El argentino provocó también una bandera roja, cuando su auto se detuvo en pista.

Colapinto giró por 28 vueltas en Bahréin. (Getty)

Eso fue lo que provocó que pase más tiempo esperando que el problema de fiabilidad fuera solucionado que girando. Mientras que el tiempo de vuelta alto se debió a que, tal y como se pudo saber, giró con un limitador de velocidad capado en 301km/h. En cualquier caso, Colapinto no se quedó conforme con su actuación ni con lo que pudo probar.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 y sus tests de pretemporada en Bahréin disponibles en Disney+

Tuvimos algunos problemas con el auto por la mañana y, sí, no di muchas vueltas”, declaró luego de los tests. “Es parte de las pruebas y de las cosas propias de autos nuevos, así que estamos aprendiendo todos juntos y ojalá podamos aprender de eso y simplemente evitar que vuelva a pasar“, agregó.

Cómo continúan los tests de Bahréin de la Fórmula 1

Mientras que este miércoles Alpine optó por sentar a Colapinto en el auto en la sesión matutina y a Pierre Gasly en la vespertina, su enfoque para los próximos dos días de pruebas será diferente. El francés se subirá al auto en las dos tandas del jueves, y Colapinto recién volverá a estar al frente del A526 el día viernes, aunque allí tendrá ambos turnos para girar.

En síntesis

  • Franco Colapinto completó únicamente 28 vueltas con el Alpine A526 este miércoles en Bahréin.
  • Luego de los tests, reconoció que lo sucedido hoy “es parte de las pruebas y de las cosas propias de autos nuevos“.
  • Tras provocar una bandera roja, Colapinto volverá a pilotar el monoplaza el próximo viernes.
