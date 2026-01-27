Atento Colapinto: tras completar 88 vueltas en Barcelona, Liam Lawson reveló lo más difícil que tendrá la Fórmula 1 2026

La Fórmula 1 inició su nueva era; los autos diseñados con las regulaciones del 2026 ya tocaron pista y gran parte de los pilotos pudieron experimentarlos. La mayoría de ellos coincidió en algo: los autos son muy diferentes de manejar, y Liam Lawson incluso se animó a reconocer que todavía “no le agarró la mano” a una de las nuevas mecánicas.

El neozelandés, que tomó contacto con el VCARB 02 en los tests del lunes -en los que Franco Colapinto terminó con el tercer mejor tiempo-, admitió no haberse sentido del todo cómodo con el auto: “Sí, sí, son muy diferentes. Definitivamente, todavía no le agarré la mano del todo. Es algo que continuaré aprendiendo en los próximos días y semanas, cuando vayamos a Bahréin. Pero sí, es muy diferente”, le confió a F1TV.

Los autos de la Fórmula 1 2026 serán muy diferentes a los que estuvieron en pista las últimas temporadas. (Getty)

No obstante, Lawson también señaló que los nuevos autos son una oportunidad para que los pilotos tengan mayor influencia en las carreras. “Da la apariencia de que hay mucho más que podemos hacer nosotros, como pilotos, para marcar la diferencia“, destacó.

“Eso es bueno. Pero recién estamos comenzando, así que es difícil saber dónde estamos; en este momento estamos tratando de aprender cómo optimizar el auto”, completó Lawson en su descargo luego de completar 88 vueltas en el primer día de pruebas dentro de la F1 2026.

Lawson completó 88 vueltas con el VCARB 02 en los tests de Barcelona. (Getty)

Lawson tiene contrato por una temporada y será el piloto experimentado dentro de Racing Bulls, ya que su compañero de equipo, Arvid Lindblad, será el único debutante que tendrá la categoría máxima en esta nueva campaña.

Las nuevas herramientas de los pilotos en la F1 2026

Con la decisión de la Fórmula 1 de permitir las alas delanteras móviles, así como las traseras, los pilotos tendrán mayor impacto dentro de las carreras en 2026, ya que serán más las herramientas que tendrán a su disposición y tareas a realizar mientras manejan a más de 300 km/h.

Es uno de los mayores cambios para el 2026, ya que los pilotos que mejor puedan realizar todas las tareas adicionales a simplemente manejar el auto, podrán sacar una ventaja en la competencia.

