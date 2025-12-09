La predicción de la Inteligencia Artificial para la Fórmula 1 2026: primer podio para Colapinto y un nuevo campeón mundial

Falta mucho, recién terminó el 2025, pero cómo no esperanzarse cuando el panorama de Franco Colapinto para el 2026 luce tan prometedor. Confirmado como piloto oficial, con un auto en el que se ha trabajado más que cualquier otra escudería y con el respaldo de Mercedes como motorista, todo indica que la próxima temporada de la Fórmula 1 será la mejor en la carrera del argentino.

Y así también lo cree la Inteligencia Artificial, más precisamente la de Gemini Pro, que tuvo en cuenta el desarrollo actual, los cambios de reglamentación y las actuaciones de los pilotos en el 2025 para esbozar una predicción de cara a la temporada 2026, donde hay muchas sorpresas. Entre ellas, un Franco Colapinto por delante de Pierre Gasly y un nuevo campeón del mundo.

La predicción de la IA para Franco Colapinto en 2026

A Franco Colapinto, la Inteligencia Artificial de Gemini le depara un gran año, terminando décimo en el campeonato con 95 puntos. Eso lo posiciona un lugar por delante de Pierre Gasly, que quedó undécimo con 88 unidades, siete menos que el argentino.

Gemini cree que Colapinto será mejor que Gasly en 2026.

Ante una consulta más detallada, la IA aseguró que Franco Colapinto tendrá un podio en 2026, con un “tercer puesto en una carrera loca, probablemente Singapur o Interlagos, aprovechando Safety Cars y errores ajenos”. Además, destacó que ese fue su “gran golpe sobre la mesa”.

“La clave de Colapinto no fueron los trofeos constantes, sino que casi nunca abandonó y puntuó en muchos 7º, 8º y 9º puestos, sumando “granito a granito” mientras Gasly tenía altibajos más marcados”, completó al respecto.

TABLA COMPLETA DE LA F1 2026 SEGÚN LA IA

Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) – 412 puntos Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 398 puntos Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) – 345 puntos George Russell (Mercedes) – 310 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 285 puntos Max Verstappen (Red Bull-Ford) – 230 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 225 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) – 190 puntos Carlos Sainz (Williams-Mercedes) – 140 puntos Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) – 95 puntos Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) – 88 puntos Lance Stroll (Aston Martin-Honda) – 75 puntos Alex Albon (Williams-Mercedes) – 60 puntos Sergio Pérez (Cadillac-Ferrari) – 42 puntos Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) – 35 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 18 puntos Esteban Ocon (Haas-Ferrari) – 15 puntos Liam Lawson (VCARB-Ford) – 14 puntos Isack Hadjar (Red Bull-Ford) – 12 puntos Ollie Bearman (Haas-Ferrari) – 8 puntos Arvid Lindblad (VCARB-Ford) – 5 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos

Oscar Piastri sería el nuevo campeón de la categoría en 2026, tras escapársele el campeonato en esta temporada. “Un campeón por consistencia. Menos errores que Lando en un año técnico“, detalla Gemini. Sobre el gran rendimiento de Fernando Alonso, expresó: “El “milagro” de Newey. Ganó 4 carreras y peleó el título hasta la gira asiática.”

La IA eligió a Oscar Piastri como su campeón para el 2026. (Getty)

Mientras tanto, para Max Verstappen tampoco escatimó en elogios, a pesar de su peor resultado en un mundial en más de un lustro: “El héroe trágico. Hizo magia, pero el motor Ford rompió 5 veces. Ganó en Mónaco y Singapur“, explicó la Inteligencia Artificial, que no tiene buenas expectativas para Red Bull como escudería.

