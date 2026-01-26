Franco Colapinto arrancó la Fórmula 1 2026 en el podio: todos los pilotos a los que superó

Cada vez falta menos para que la Fórmula 1 vuelva de manera oficial a las pistas delante de los fanáticos, pero la acción ya comenzó detrás de escena. En ese sentido, este lunes hubo grandes novedades, donde Franco Colapinto marcó un tiempo sobresaliente e integró el podio. Así las cosas, el Circuito de Barcelona fue el escenario de esta jornada apasionante que ya dejó sus conclusiones.

En primer lugar, cabe aclarar que hubo actividad en el turno matutino y también por la tarde, donde los protagonistas aprovecharon para reconfirmar lo hecho más temprano o bien mejorar su rendimiento individual. Además, hay que destacar que todos los vehículos son diferentes a los del año pasado, tal como lo designó la nueva reglamentación de la FIA para esta inminente temporada.

Lo cierto es que Colapinto hizo el tercer mejor tiempo del día. No es casualidad ni algo aislado, porque lo repitió. A la mañana marcó 1m21s348 en el cronómetro, pero apenas unas horas después pudo mejorarlo a 1m20s189. De esta manera, el piloto argentino completó el podio y dejó en evidencia la clara mejoría del monoplaza denominado A526 respecto al utilizado en 2025.

Franco Colapinto sobre su Alpine. (Formula 1)

No conforme con eso, hay que resaltar otra cuestión vinculada al oriundo de Pilar. El corredor bonaerense terminó la jornada con 60 vueltas sobre el Alpine, lo que dio a entender que el equipo de Enstone tuvo algunas pequeñas dificultades para sumar kilómetros sobre la pista, realizando menos giros que las escuderías restantes que optaron por tener mayor rodaje sobre el circuito catalán.

Un dato importante a mencionar es que el mejor piloto del día fue Isack Hadjar. El oriundo de París que representa a Red Bull Racing tuvo el desempeño más destacado de la jornada, en parte gracias al motor fabricado por Ford. A su vez, George Russell obtuvo el segundo lugar y demostró que el nuevo Mercedes está a la altura de lo pretendido para este año, tal como se le exigía en la previa.

Franco Colapinto en el circuito de Barcelona. (Getty Images)

Para resaltar, Williams Racing está ausente en los test, mientras que McLaren, Ferrari y Aston Martin no rodaron este lunes. En ese sentido, el listado quedó más acotado de lo habitual, pero no es menos importante. Así, Colapinto superó a: Checo Pérez, Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Kimi Antonelli y Pierre Gasly.

