Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Franco Colapinto arrancó la Fórmula 1 2026 en el podio: todos los pilotos a los que superó

El corredor argentino marcó el tercer mejor tiempo durante la jornada de preparación en el circuito de Barcelona.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.
© GettyFranco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.

Cada vez falta menos para que la Fórmula 1 vuelva de manera oficial a las pistas delante de los fanáticos, pero la acción ya comenzó detrás de escena. En ese sentido, este lunes hubo grandes novedades, donde Franco Colapinto marcó un tiempo sobresaliente e integró el podio. Así las cosas, el Circuito de Barcelona fue el escenario de esta jornada apasionante que ya dejó sus conclusiones.

En primer lugar, cabe aclarar que hubo actividad en el turno matutino y también por la tarde, donde los protagonistas aprovecharon para reconfirmar lo hecho más temprano o bien mejorar su rendimiento individual. Además, hay que destacar que todos los vehículos son diferentes a los del año pasado, tal como lo designó la nueva reglamentación de la FIA para esta inminente temporada.

Lo cierto es que Colapinto hizo el tercer mejor tiempo del día. No es casualidad ni algo aislado, porque lo repitió. A la mañana marcó 1m21s348 en el cronómetro, pero apenas unas horas después pudo mejorarlo a 1m20s189. De esta manera, el piloto argentino completó el podio y dejó en evidencia la clara mejoría del monoplaza denominado A526 respecto al utilizado en 2025.

Franco Colapinto, Alpine A526, el lunes en el test de Barcelona
Franco Colapinto sobre su Alpine. (Formula 1)

No conforme con eso, hay que resaltar otra cuestión vinculada al oriundo de Pilar. El corredor bonaerense terminó la jornada con 60 vueltas sobre el Alpine, lo que dio a entender que el equipo de Enstone tuvo algunas pequeñas dificultades para sumar kilómetros sobre la pista, realizando menos giros que las escuderías restantes que optaron por tener mayor rodaje sobre el circuito catalán.

Un dato importante a mencionar es que el mejor piloto del día fue Isack Hadjar. El oriundo de París que representa a Red Bull Racing tuvo el desempeño más destacado de la jornada, en parte gracias al motor fabricado por Ford. A su vez, George Russell obtuvo el segundo lugar y demostró que el nuevo Mercedes está a la altura de lo pretendido para este año, tal como se le exigía en la previa.

Publicidad
Franco Colapinto en el circuito de Barcelona. (Getty Images)

Franco Colapinto en el circuito de Barcelona. (Getty Images)

El dardo que José Sosa le lanzó a Santiago Ascacíbar en medio de su posible arribo a Boca: “Él sabrá lo que tiene que hacer”

ver también

El dardo que José Sosa le lanzó a Santiago Ascacíbar en medio de su posible arribo a Boca: “Él sabrá lo que tiene que hacer”

Para resaltar, Williams Racing está ausente en los test, mientras que McLaren, Ferrari y Aston Martin no rodaron este lunes. En ese sentido, el listado quedó más acotado de lo habitual, pero no es menos importante. Así, Colapinto superó a: Checo Pérez, Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Kimi Antonelli y Pierre Gasly.

DATOS CLAVE

  • Franco Colapinto marcó el tercer mejor tiempo durante los test en el circuito de Barcelona, con 1m20s189.
  • El piloto más destacado de la jornada fue Isack Hadjar, mientras que el segundo lugar lo ocupó George Russell.
  • El corredor argentino terminó la jornada con 60 vueltas, lo que evidenció un problema de Alpine para girar más veces.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con 11 jugadores como Montiel, River gana la Libertadores, la Intercontinental y el Mundial de Clubes

ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

Lee también
Alpine confirmó que Christian Horner negocia por un porcentaje
FÓRMULA 1

Alpine confirmó que Christian Horner negocia por un porcentaje

El medio más crítico de Franco Colapinto declaró que Alpine saldrá 10° en la Fórmula 1 2026: “Última oportunidad”
FÓRMULA 1

El medio más crítico de Franco Colapinto declaró que Alpine saldrá 10° en la Fórmula 1 2026: “Última oportunidad”

En Instagram, Franco Colapinto reveló el apodo que le puso al Alpine para la F1 2026
FÓRMULA 1

En Instagram, Franco Colapinto reveló el apodo que le puso al Alpine para la F1 2026

Blatter se opone al Mundial 2026: "¡Alejados de Estados Unidos!"
Mundial 2026

Blatter se opone al Mundial 2026: "¡Alejados de Estados Unidos!"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo