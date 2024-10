Crece la presión sobre Checo Pérez mientras un asesor de Red Bull pone a Colapinto "listo para dar el salto adelante"

La presión crece para Sergio Checo Pérez alrededor de su presente y futuro en Red Bull Racing. Es que la situación no es para nada fácil para el mexicano, quien ha tenido una temporada 2024 muy difícil en la Fórmula 1 en cuanto a resultados y esto provoca que su escudería pueda perder el campeonato de constructores. Esto podría afectar su futuro y la aparición de grandes jóvenes, como el argentino Franco Colapinto, ya representan una amenaza.

En la escudería con sede en Milton Keynes hay gran preocupación por lo que puede representar su futuro. El campeonato de constructores se complicó producto del crecimiento de McLaren (nuevo líder con 516 puntos) y el bajón sufrido por Max Verstappen y los malos rendimientos de Pérez (quedaron segundos con 475). Además, ahora tienen a Ferrari cerca, que los podría superar en el segundo lugar (tercero con 441).

El hecho de perder el campeonato de constructores puede representar uno de los motivos que lleve a Red Bull a desistir de seguir contando con Checo Pérez. De esos 475 puntos, el mexicano sólo aportó 144, muy por debajo de su compañero de equipo (Verstappen tiene 331).

Desde el equipo han querido darle toda la confianza a Checo anunciando una renovación a mitad de temporada. Sin embargo, los resultados en circuitos donde se esperaban mejores resultados del nacido en Guadalajara lo ponen contra las cuerdas. Es que Red Bull “ya no puede permitirse” tanta brecha entre sus dos pilotos propios.

¿Qué hará Red Bull Racing con el compañero de Max Verstappen para 2025?

El destacado sitio web de automovilismo Motorsport hizo hincapié en la situación de Red Bull, complicado por el momento de Checo Pérez y con la necesidad de buscar opciones para la temporada 2025 en caso que el mexicano no mejore su rendimiento.

La presión está en Checo Pérez (IMAGO / AFLOSPORT).

La presión para Checo Pérez crece, ya que está obligado a tener buenos resultados. Si esto no ocurre, los rumores de una salida de la escudería británica (licencia austríaca) seguirán a la orden del día. De hecho, el propio director de equipo, Christian Horner, le aseguró al citado medio que están analizando las opciones para tratar de achicar la brecha que hay entre Verstappen y el segundo piloto.

“Si nos fijamos en nuestros rivales, Ferrari será fuerte el año que viene, con (Lewis) Hamilton y (Charles) Leclerc. Además, McLaren, con (Lando) Norris y (Oscar) Piastri, es una alineación fuerte. Tenemos que asegurarnos de que no haya una gran brecha entre nuestros dos pilotos, porque no podemos permitirnos eso“, advirtió Horner.

Sin embargo, aunque se pueda prescindir de Checo Pérez, el hecho de perder el campeonato de constructores achica el margen respecto al dinero con el que pueda contar para buscar a un reemplazo. Y si quiere mejorar para tener chances de pelear por este título deberá hacer una fuerte inversión.

Liam Lawson, la esperanza de Red Bull Racing con el ojo puesto en Franco Colapinto

Por supuesto, el máximo candidato a reemplazar a Checo Pérez en caso de una salida es Liam Lawson, de quien hay mucha esperanza depositada de cara al futuro. Recientemente, se anunció que el neozelandés es el reemplazo de Daniel Ricciardo en el equipo Racing Bulls (RB) por el resto de la temporada y estas últimas carreras de 2024 serán una prueba para ver si dará la talla en la Fórmula 1.

Liam Lawson, piloto de RB (IMAGO / NurPhoto).

En la escudería de Milton Keynes hay una fuerte expectativa por Lawson y, principalmente, optimismo. Esto se debe a la buena impresión que han dejado los jóvenes pilotos durante esta campaña de la F1. Son los casos de Oliver Bearman y Franco Colapinto quienes han permitido esta visión optimista en Red Bull.

No obstante, si Lawson no logra convencer, podría aparecer una chance ínfima para el propio Colapinto. Bearman ya está confirmado como piloto del equipo Haas para 2025, pero el argentino no tiene un lugar asegurado en la Fórmula 1 para ese año, ya que Williams optó por Alex Albon y Carlos Sainz. Sin muchas opciones en el camino (la opción de Sauber parece difícil), todo hace creer que Franco se quedaría sin lugar para la próxima temporada.

¿Podría Red Bull buscar a Franco Colapinto? Los elogios que han llegado desde esta escudería hacen pensar que puede haber una opción. “Las apariciones de Oliver Bearman y especialmente de Franco Colapinto han demostrado que los jóvenes están listos para dar el paso adelante, y que la vieja filosofía de algunos jefes de equipo, de que solo se puede promover a pilotos con tres o cuatro años de experiencia a un equipo superior, está obsoleta”, dijo Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull en una columna para Speedweek.

Los jóvenes empiezan a ser visto con bastante optimismo a futuro por los hombres importantes de las escuderías. Marko destacó también lo hecho por Mercedes por apostar por Andrea Kimi Antonelli y mencionó que Red Bull también lo hizo “varias veces en el pasado”. ¿Lo harán con Lawson? ¿Habrá chance para Colapinto?

