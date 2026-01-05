Es tendencia:
Franco Colapinto afirmó que un cambio en el reglamento de la Fórmula 1 podría ayudar a los rookies: “Esperamos que suceda”

En una entrevista, el piloto argentino se mostró esperanzado con los cambios de cara a una nueva temporada.

Por Marco D'arcangelo

Franco Colapinto, piloto de Alpine.
2026 será un año especial para Franco Colapinto, ya que por primera vez en su carrera está confirmado como piloto principal de la parrilla de la Fórmula 1 y no iniciará como reserva. Es por eso que para esta temporada, junto a Alpine, buscará mejorar el rendimiento que tuvo a lo largo de 2025.

Además, este año tendrá una particularidad importante en la F1 debido a que se comenzará a implementar el nuevo reglamento, que busca una mayor paridad entre los monoplazas. A su vez, tendrá una nueva escudería presente, ya que se sumó Cadillac, por lo que ahora serán 22 pilotos corriendo. 

En diálogo con Pit Debrief, el piloto oriundo de Pilar se refirió a estos cambios, y afirmó que ayudará tanto a él como a los rookies a tener un mejor rendimiento. “Creo que 2026, especialmente para los novatos, es un coche completamente nuevo, que nadie conoce bien, y probablemente traerá un poco más de igualdad entre los pilotos y la parrilla, y es algo que esperamos que suceda”, soltó.

Siguiendo por la misma línea, se mostró esperanzado con que este cambio le permita tener un mejor año. “Por supuesto, un coche que tendrá un rendimiento más competitivo que este año y, sí, también mejor para los novatos”, comentó. Y cerró: “No llevamos tanto tiempo con este coche como con los demás, y creo que esto va a equilibrar un poco más las cosas entre todos los pilotos y la parrilla”.

El repaso del 2025

Por otro lado, el piloto argentino hizo un repaso sobre lo que fue el 2025, año en el que se sumó a la parrilla principal de Alpine luego de reemplazar a Jack Doohan. “Creo que el equipo, desde que me uní, ha dado grandes pasos para ayudarme a sentirme mejor y más cómodo con el coche. No rendirse y seguir adelante en los momentos difíciles fue algo que me sorprendió mucho“, opinó.

Y sumó: “Cuando las cosas no van bien, como esperas o como quieres, es difícil mantener la motivación y seguir adelante semana tras semana, intentando rendir y descubrir cosas nuevas, y lo vi en el equipo”.

La cuenta regresiva más importante para Colapinto en Alpine: a una semana de debutar con el A526

Para cerrar, destacó la perseverancia de su escudería a lo largo del año: “Eso fue muy impresionante para mí y es algo que creo que cuando el auto sea competitivo traerá muchos buenos resultados al equipo porque se lo merecen y espero que llegue más pronto que tarde”.

Datos claves

  • Franco Colapinto competirá en 2026 como piloto principal de la escudería Alpine de Fórmula 1.
  • La parrilla de F1 tendrá 22 pilotos tras la incorporación de la nueva escudería Cadillac.
  • El reglamento 2026 introduce un coche nuevo que busca mayor igualdad entre todos los competidores.
