La cuenta regresiva más importante para Colapinto en Alpine: a una semana de debutar con el A526

Parece como si hubiera sido ayer cuando se bajó la bandera a cuadros en Yas Marina, Lando Norris se consagró campeón y la temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin. Aunque, para Alpine, ese momento tardó una eternidad en llegar, y para Franco Colapinto y Pierre Gasly, aún más se está tardando en llegar el momento de finalmente hacer debutar al A526, su gran esperanza.

Y si bien la presentación oficial pactada para el 23 de enero, y los tests en Barcelona para el 26; los dos pilotos tomarán contacto con el auto en pista tan pronto como el próximo domingo 11 de enero. Es decir, en tan solo siete días.

Una semana apenas falta para que, también en Barcelona, tenga lugar lo que se conoce como el ‘shakedown’, en el cual tanto Colapinto como Gasly completarán 100 kilómetros de pruebas arriba del auto.

Gasly y Colapinto probarán el auto en una semana.

En principio, el A526 estará cubierto con una pintura negra, por lo que no se podrá ver el diseño desde lo estético y el livery del auto. Todo eso quedará para la presentación del 23 de enero, previa a los mencionados tests oficiales de la Fórmula 1 en Barcelona.

Ya lo destacó Marina Catarineu, la agente de Franco Colapinto: “El A526 es ‘su bebé’ desde el principio y su actitud respecto a lo que va a trabajar con el equipo, y lo que va a pasar el año que viene, es completamente distinta y súper buena.”

Colapinto, Gasly y Alpine ya volvieron a trabajar

El 2 de enero, tan pronto como terminaron las celebraciones por las fiestas, la fábrica de Alpine en Enstone se abrió nuevamente y todos los ingenieros, mecánicos, directivos y hasta los pilotos regresaron para trabajar de cara al inicio de este nuevo y esperanzador año.

Mientras la fábrica está en funcionamiento las 24 hs del día, con turnos rotativos, tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly se encuentran en trabajos físicos de pretemporada, tal y como lo había advertido el piloto francés antes de cerrar el año: “Las primeras tres semanas del 2026 serán de pleno entrenamiento físico, es todo lo que haremos”, había declarado.

Gasly y Colapinto en pretemporada con entrenamiento físico.

