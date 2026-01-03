Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

La cuenta regresiva más importante para Colapinto en Alpine: a una semana de debutar con el A526

El domingo 11 de enero será el día señalado para el estreno del argentino con el auto en el que él mismo ha trabajado por todo el 2025.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
La cuenta regresiva para el debut del Alpine A526
© Image generated by Gemini IALa cuenta regresiva para el debut del Alpine A526

Parece como si hubiera sido ayer cuando se bajó la bandera a cuadros en Yas Marina, Lando Norris se consagró campeón y la temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin. Aunque, para Alpine, ese momento tardó una eternidad en llegar, y para Franco Colapinto y Pierre Gasly, aún más se está tardando en llegar el momento de finalmente hacer debutar al A526, su gran esperanza.

Y si bien la presentación oficial pactada para el 23 de enero, y los tests en Barcelona para el 26; los dos pilotos tomarán contacto con el auto en pista tan pronto como el próximo domingo 11 de enero. Es decir, en tan solo siete días.

Una semana apenas falta para que, también en Barcelona, tenga lugar lo que se conoce como el ‘shakedown’, en el cual tanto Colapinto como Gasly completarán 100 kilómetros de pruebas arriba del auto.

Gasly y Colapinto probarán el auto en una semana.

Gasly y Colapinto probarán el auto en una semana.

En principio, el A526 estará cubierto con una pintura negra, por lo que no se podrá ver el diseño desde lo estético y el livery del auto. Todo eso quedará para la presentación del 23 de enero, previa a los mencionados tests oficiales de la Fórmula 1 en Barcelona.

Ya lo destacó Marina Catarineu, la agente de Franco Colapinto: “El A526 es ‘su bebé’ desde el principio y su actitud respecto a lo que va a trabajar con el equipo, y lo que va a pasar el año que viene, es completamente distinta y súper buena.”

Publicidad

Colapinto, Gasly y Alpine ya volvieron a trabajar

El 2 de enero, tan pronto como terminaron las celebraciones por las fiestas, la fábrica de Alpine en Enstone se abrió nuevamente y todos los ingenieros, mecánicos, directivos y hasta los pilotos regresaron para trabajar de cara al inicio de este nuevo y esperanzador año.

Mientras la fábrica está en funcionamiento las 24 hs del día, con turnos rotativos, tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly se encuentran en trabajos físicos de pretemporada, tal y como lo había advertido el piloto francés antes de cerrar el año: “Las primeras tres semanas del 2026 serán de pleno entrenamiento físico, es todo lo que haremos”, había declarado.

Gasly y Colapinto en pretemporada con entrenamiento físico.

Gasly y Colapinto en pretemporada con entrenamiento físico.

Publicidad

En síntesis

  • Franco Colapinto debutará con el A526 de Alpine el domingo 11 de enero en Barcelona.
  • Los pilotos completarán 100 kilómetros de pruebas en el shakedown previo a los tests oficiales.
  • La presentación oficial del diseño y livery del monoplaza Alpine será el 23 de enero.
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Tras ser relegado por Colapinto, Jack Doohan recibió un respaldo de 254 mil millones para volver a la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Tras ser relegado por Colapinto, Jack Doohan recibió un respaldo de 254 mil millones para volver a la Fórmula 1

Debido a un accidente de Franco Colapinto, la Fórmula 1 modificó su reglamento para 2026 y desató la polémica
FÓRMULA 1

Debido a un accidente de Franco Colapinto, la Fórmula 1 modificó su reglamento para 2026 y desató la polémica

Atento Colapinto: Alpine pierde el apoyo de una empresa de 2,9 mil millones para la Fórmula 1 2026
FÓRMULA 1

Atento Colapinto: Alpine pierde el apoyo de una empresa de 2,9 mil millones para la Fórmula 1 2026

Es hijo de un histórico de Boca, sufrió una grave lesión y se irá cedido a la Primera Nacional en busca de minutos
Boca Juniors

Es hijo de un histórico de Boca, sufrió una grave lesión y se irá cedido a la Primera Nacional en busca de minutos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo