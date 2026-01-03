Es tendencia:
Franco Colapinto lo reemplazó en Williams y comenzó oficialmente su carrera fuera de la Fórmula 1: “Súper emocionado”

Tras su salida de la escudería inglesa, que le abrió las puertas a la carrera del piloto argentino, Logan Sargeant vuelve al ruedo con su participación en una legendaria competencia.

Por Bruno Carbajo

Logan Sargeant se sumergirá en el mundo de Resistencia.
© GettyLogan Sargeant se sumergirá en el mundo de Resistencia.

Tras un largo silencio que transformó su futuro en una incógnita, el piloto que le cedió su butaca a Franco Colapinto en Williams tiene nuevo destino confirmado. Logan Sargeant, quien quedó inevitablemente ligado al ascenso del argentino en la Fórmula 1 a mediados de 2024, volverá a ponerse el casco de manera oficial. El norteamericano eligió jugar de local para relanzar su trayectoria deportiva y silenciar los rumores de un prematuro retiro.

El escenario para su regreso será de primer nivel: Sargeant fue anunciado como la flamante incorporación del equipo Era Motorsport para disputar las 24 Horas de Daytona, el próximo 24 y 25 de enero. Esta legendaria competencia de resistencia marcará el inicio del calendario 2026 del campeonato IMSA SportsCar, donde el ex F1 dejará los monoplazas para subirse a un prototipo de la categoría LMP2.

El anuncio oficial llegó acompañado de las primeras palabras del piloto tras meses de perfil bajo. Lejos de la presión del Gran Circo, Sargeant se mostró entusiasmado por correr ante su gente. “Estoy súper emocionado de participar en mi primera Daytona 24 con Era para dar inicio al 2026. Es una carrera en la que siempre he querido participar, por lo cerca que está de casa“, confesó el ex Williams.

El fantasma de Williams

El regreso de Sargeant a las pistas cierra un capítulo complejo en su carrera. Su paso por la Fórmula 1 fue de mayor a menor, marcando su punto final debido a la falta de resultados y los accidentes costosos. En 36 Grandes Premios disputados con Williams, apenas logró cosechar un punto.

Debido al flojo rendimiento, la paciencia de James Vowles, jefe de equipo, se agotó a mediados de la temporada 2024. Por eso, tras una serie de choques que comprometieron el presupuesto del equipo, le cedió el lugar de Sargeant a Franco Colapinto, quien en las últimas nueve carreras de aquel año demostró una adaptación y un rendimiento notable.

Un 2026 para revertir la imagen

Desde que fue eyectado de la F1, el rumbo de Sargeant no halló tierra firme. Durante el 2025 se lo vinculó con el equipo Prema de la IndyCar y luego coqueteó con el equipo francés IDEC Sport para competir en la European Le Mans Series. Incluso llegó a realizar pruebas, pero decidió dar un paso al costado, alimentando rumores sobre un posible alejamiento definitivo del deporte motor.

Finalmente, la inactividad se terminará este enero. Solamente participó en dos carreras oficiales desde su salida de William. Ahora, en Daytona lo esperan para compartir volante el experimentado Ferdinand Habsburg (campeón del WEC) y Naveen Rao. Será la oportunidad de tener revancha personal.

Datos clave

  • Logan Sargeant volverá a competir oficialmente en las 24 Horas de Daytona.
  • Se unirá al equipo Era Motorsport para la carrera del 24 y 25 de enero.
  • Manejará un prototipo LMP2 tras disputar 36 Grandes Premios en la Fórmula 1.
