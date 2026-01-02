Debido a un accidente de Franco Colapinto, la Fórmula 1 modificó su reglamento para 2026 y desató la polémica

La Fórmula 1 encara la temporada 2026 con serios ajustes en su normativa. Y uno de los cambios más significativos en el Código Deportivo Internacional tiene como responsable indirecto a Franco Colapinto. Es que un accidente protagonizado por el argentino durante el pasado Gran Premio de Imola fue el detonante para que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) reescribiera la regla de anulación de tiempos, con el fin de terminar con las “zonas grises”.

El episodio que motivó esta revisión ocurrió a mediados de mayo, durante el fin de semana en que el pilarense reestrenaba su butaca en Alpine tras reemplazar a Jack Doohan. Durante la Q1, Colapinto perdió el control de su monoplaza y terminó contra las barreras, obligando a los comisarios a detener la sesión de inmediato. En ese preciso instante se gestó la controversia que hoy modifica el reglamento.

Mientras el auto del argentino estaba detenido, Oliver Bearman, de Haas, venía cerrando una vuelta rápida crucial para pasar a la Q2. El problema fue que el británico cruzó la línea de meta apenas unos segundos después de que el sistema oficial marcara la interrupción, generando que la FIA optara por borrarle el tiempo.

Tras la decisión, la escudería estadounidense apeló presentando las cámaras a bordo, las cuales demostraban que el piloto no había tenido contacto visual con ningún panel o banderas que le informaron sobre lo sucedido con Colapinto. Pese a la evidencia, el tiempo no fue restituido y Bearman quedó eliminado.

La nueva normativa

Con aquel antecedente, la FIA tomó cartas en el asunto para evitar que la situación se repita. Por eso apostó a eliminar la subjetividad. ¿Cómo? La nueva norma establece que la validez de una vuelta ya no dependerá de si el piloto vio o no la señalización en pista, sino que se regirá exclusivamente por la tecnología. Es decir, cualquier vuelta que se complete después de que el sistema oficial de cronometraje haya indicado la bandera roja será anulada de forma automática e inapelable.

La medida tiene el fin último de simplificar la labor de los comisarios, ya que el “juez” será el instante exacto en que se activa la señal en el sistema central. Eso sí, en el hipotético caso de una falla técnica, la potestad final recaerá en el Director de Carrera y el cronometrador jefe, pero la premisa es clara: una vez que el reloj se pone en rojo, nada de lo que ocurra después tiene validez.

De todas formas, la actualización de la normativa no estuvo exenta de polémicas. Así como intentó acabar con futuras protestas, reavivó otro debate: si se debe penalizar (como sucede en IndyCar) al piloto que provoca la bandera roja, una discusión que la F1 todavía mantiene en carpeta.

Datos clave

Franco Colapinto motivó un cambio reglamentario tras su accidente en el GP de Imola .

motivó un cambio reglamentario tras su accidente en el . La FIA anulará automáticamente los tiempos marcados tras la señal de bandera roja .

anulará automáticamente los tiempos marcados tras la señal de . La norma surge tras la polémica anulación de la vuelta de Oliver Bearman.

