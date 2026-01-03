Tras ser relegado por Colapinto, Jack Doohan recibió un respaldo de 254 mil millones para volver a la Fórmula 1

Jack Doohan tuvo su oportunidad en la Fórmula 1, corriendo el último Gran Premio del 2024 y los seis primeros de la temporada 2025 junto a Alpine, antes de ser relegado por la figura de Franco Colapinto, que tomó su lugar, corrió el resto de la temporada y fue revalidado para el 2026.

¿Fue una oportunidad justa y válida? Lo más probable es que la respuesta sea no, pero ahora un nuevo camino se abre para él en la máxima categoría. Y llega por parte de una de las empresas más grandes del mundo y la segunda automotriz más valiosa en 2025, Toyota, valorada en 254 mil millones de dólares en 2025, solo por detrás de Tesla.

Jack Doohan podría ser apadrinado por Toyota y ganarse un lugar de regreso en la F1. (Getty)

De acuerdo al medio especializado PlanetF1, Jack Doohan habría sido tomado bajo el ala de los japoneses y ese sería su camino de regreso a la Fórmula 1. Toyota ha vuelto a poner su foco de lleno en la Fórmula 1 como Title Sponsor de la escudería Haas, por lo que podría tener algo que decir en la alineación de pilotos, que hoy tiene a Esteban Ocon y Oliver Bearman como titulares.

Las posibilidades de Jack Doohan de correr en Haas

Con esto en mente, Jack Doohan tiene ahora nuevas posibilidades, tanto en el futuro cercano como posible piloto reserva, como a mediano plazo, ya que su nombre podría ser puesto sobre la mesa para un lugar en 2027, dependiendo la evolución del mercado y de cómo se desempeñen Esteban Ocon y Ollie Bearman a lo largo de la temporada.

Bearman y Ocon, los pilotos de Haas para el 2026, están en su último año de contrato. (Getty)

Bearman, además, tiene puestos sobre sí los ojos de Ferrari, ya que es un piloto de su academia. Es por ello que lo qu pase con Leclerc y Hamilton en la escudería de Maranello también podría influir en su futuro en la Fórmula 1 y liberar un lugar en Haas.

Cabe destacar que ambos pilotos de Haas apenas tienen un año restante en sus respectivos contratos, por lo que Doohan bien podría hacerse con uno de los puestos, pensando en 2027 y con un año de experiencia ya en el equipo. Eso, siempre y cuando sea fichado como piloto reserva en los próximos meses.

Puede que Alpine no le haya dado una oportunidad justa, y que Colapinto lo haya relegado a un segundo plano. Aun así, la carrera de Jack Doohan no está terminada y podría volver a dar que hablar más pronto que tarde dentro de la Fórmula 1.

En síntesis