Alpine fichó a un exingeniero Mercedes: “Llevaremos al equipo a otro nivel”

La escudería de Enstone presentó a su nuevo jefe técnico y Flavio Briatore espera grandes resultados.

Alpine sigue creciendo internamente para intentar volver a pelear en lo más alto de la Fórmula 1. La escudería ha dado un importante paso al frente respecto a la temporada 2025 con Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos, pero todavía está lejos de los equipos de punta.

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En este contexto, Alpine contrató a Mike Elliott como su nuevo jefe técnico (Chief Technical Officer). Este ingeniero fue director técnico de Mercedes hasta 2023 y ya sabe lo que es trabajar en Enstone debido a que fue parte del equipo Renault y Lotus (2008-2012).

Mike Elliott, en su etapa como jefe de aerodinámica de Mercedes (Getty Images)

Ahora retorna con más experiencia a la fábrica y Flavio Briatore -asesor ejecutivo y el líder operativo de Alpine- confía en que será de suma importancia: “Necesitábamos un director técnico fuerte en la compañía, estoy seguro de que con Mike llevaremos al equipo a otro nivel“.

Mike Elliott fue pieza clave en el dominio de Mercedes

Elliott se incorporó a Mercedes en 2012 como jefe de aerodinámica y contribuyó de manera directa al dominio de las Flechas Plateadas bajo el reglamento de motores híbridos (2014). Puntualmente, participó en la conquista de ocho campeonatos mundiales de Constructores y ocho de Pilotos con Lewis Hamilton como piloto estrella.

Lewis Hamilton celebra el Mundial de la F1 2014 en Abu Dhabi (Getty Images)

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