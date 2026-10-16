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Alpine fichó a un exingeniero Mercedes: “Llevaremos al equipo a otro nivel”

La escudería de Enstone presentó a su nuevo jefe técnico y Flavio Briatore espera grandes resultados.

Franco Colapinto trabajará con un exingeniero de Mercedes
© Getty ImagesFranco Colapinto trabajará con un exingeniero de Mercedes

Alpine sigue creciendo internamente para intentar volver a pelear en lo más alto de la Fórmula 1. La escudería ha dado un importante paso al frente respecto a la temporada 2025 con Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos, pero todavía está lejos de los equipos de punta.

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En este contexto, Alpine contrató a Mike Elliott como su nuevo jefe técnico (Chief Technical Officer). Este ingeniero fue director técnico de Mercedes hasta 2023 y ya sabe lo que es trabajar en Enstone debido a que fue parte del equipo Renault y Lotus (2008-2012).

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Mike Elliott, en su etapa como jefe de aerodinámica de Mercedes (Getty Images)

Mike Elliott, en su etapa como jefe de aerodinámica de Mercedes (Getty Images)

Ahora retorna con más experiencia a la fábrica y Flavio Briatore -asesor ejecutivo y el líder operativo de Alpine- confía en que será de suma importancia: “Necesitábamos un director técnico fuerte en la compañía, estoy seguro de que con Mike llevaremos al equipo a otro nivel.

Mike Elliott fue pieza clave en el dominio de Mercedes

Elliott se incorporó a Mercedes en 2012 como jefe de aerodinámica y contribuyó de manera directa al dominio de las Flechas Plateadas bajo el reglamento de motores híbridos (2014). Puntualmente, participó en la conquista de ocho campeonatos mundiales de Constructores y ocho de Pilotos con Lewis Hamilton como piloto estrella.

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Lewis Hamilton celebra el Mundial de la F1 2014 en Abu Dhabi (Getty Images)

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En síntesis

  • Alpine contrató a Mike Elliott como nuevo jefe técnico (Chief Technical Officer).
  • Mike Elliott fue director técnico de Mercedes hasta el año 2023.
  • Flavio Briatore, líder operativo, confía en llevar a Alpine a otro nivel.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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