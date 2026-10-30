Franco Colapinto reveló quién es su único amigo de la Fórmula 1

El pilarense llegó al circuito con una camiseta mitad de México y mitad de Argentina y habló de los fuertes lazos entre latinoamericanos.

Se viene el Gran Premio de México 2026 y Franco Colapinto quiere volver a darle puntos a Alpine luego de algunas carreras complicadas para el piloto argentino y la escudería francesa. El pilarense llegó al circuito el pasado jueves con una camiseta especial: mitad de México y mitad de Argentina.

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Como es habitual, Franco Colapinto dialogó con ESPN y fue consultado por sus amistades dentro de la Fórmula 1. El argentino fue tajante y afirmó: “Me llevo bien con la mayoría, creo que con el único que soy amigo es con Checo. Después hablás, saludás, obviamente con respeto, tenés una buena relación”.

“A Max también lo ves que tiene buena relación con todos, después en la pista es otra cosa. Yo con Checo me llevo muy bien y lo considero el más cercano de toda la Fórmula 1“, agregó Franco Colapinto en relación a cómo son sus vínculos con sus competidores.

Checo Pérez y Franco Colapinto. (Foto: Getty).

Elogios para Checo

“Checo es un ídolo, no teníamos un piloto argentino para apoyar cuando yo era chiquito y al que me levantaba para apoyar era a Checo. Cuando miraba las carreras por la tele, al que bancan ustedes era a Checo también, entonces era como nuestro argentino y queríamos que le fuera bien y lo bancábamos”, afirmó Colapinto.

Además, agregó: “Hoy en día poder correr contra él, correr con él y haberlo visto crecer, pelear campeonatos, estar con Fernando Alonso, con Lewis Hamilton y ahora poder competir contra ellos es algo único. Estar en México y poder ver a Checho cumplir 300 carreras es algo muy especial“.

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“Estoy contento, con ganas de que arranque el fin de semana, con Checo tengo una muy buena relación, así que espero que le vaya bien. Me alegra que haya extendido su contrato, así que lo vamos a ver un par de años más a Checo. El año pasado lo extrañamos y ahora lo tenemos de vuelta”, completó el argentino.

Cronograma del GP de México 2026

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: 15:30 a 16:30

Práctica 2: 19:00 a 20:00

Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 14:30 a 15:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

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Domingo 1 de noviembre

Carrera: 17:00

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