Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Checo Pérez sigue los pasos de Colapinto y Bortoleto y es nuevo embajador de Mercado Libre en la Fórmula 1

El mexicano también recibirá el apoyo de la compañía de compra-venta en línea.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Checo Pérez se suma a los pilotos latinos de la F1 con apoyo de Mercado Libre
© Prensa Alpine / CadillacCheco Pérez se suma a los pilotos latinos de la F1 con apoyo de Mercado Libre

No es ningún misterio que Mercado Libre es una de las principales promotoras de la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1, y que sin el apoyo económico provisto, el piloto argentino difícilmente hubiera podido conseguir un lugar en Williams en 2024 o en Alpine, desde el 2025. Sin embargo, la marca tiene planes que van más allá del piloto argentino y eso se nota cada día más.

Dentro de la propia categoría, en este 2026, Mercado Libre apoyará a otros dos pilotos latinoamericanos: Gabriel Bortoleto, como fue anunciado hace algunas semanas, y Checo Pérez, en el regreso del piloto mexicano a la categoría más importante del automovilismo mundial.

Mercado Libre será sponsor de Checo Pérez en la F1 2026.

Mercado Libre será sponsor de Checo Pérez en la F1 2026.

Checo se sumó a Cadillac en el debut de la escudería norteamericana en la Fórmula 1, que tendrá lugar en este 2026 con el mexicano y Valtteri Bottas como sus dos pilotos oficiales. Y Mercado Libre no dejó pasar la oportunidad de seguir expandiendo su marca y respaldando a los latinos en la F1.

“Estoy muy entusiasmado de tener el apoyo de una compañía con la que comparto raíces y valores”, admitió el mexicano, que también comparte otros sponsors con Colapinto, como Claro, y que vuelve a ser un atractivo para las marcas más importantes de la región.

Colapinto y Checo Pérez comparten múltiples sponsors. (Prensa Alpine)

Colapinto y Checo Pérez comparten múltiples sponsors. (Prensa Alpine)

Publicidad

Sean Summers, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de Mercado Libre también se expresó al respecto de la sociedad: “Checo representa mucho, su trayectoria y su experiencia son una demostración de perseverancia, ambición y una búsqueda constante por superarse, incluso en contextos de máxima presión”.

“Nosotros también nacimos en América Latina y por eso nos proponemos apoyar al talento latinoamericano que se destaca en escenarios globales, representando a nuestra región“, completó.

Mercado Libre se sigue expandiendo en la F1. (Prensa Alpine)

Mercado Libre se sigue expandiendo en la F1. (Prensa Alpine)

Publicidad

El logo de la marca estará presente incluso en el casco del piloto mexicano, en lo que será su temporada 15 en la máxima categoría, a la vez que se acerca a los 300 Grandes Premios en la Fórmula 1.

Datos clave

  • Checo Pérez es el nuevo embajador de Mercado Libre para la temporada 2026 de F1.
  • La empresa patrocina a tres pilotos latinos en la categoría: Checo Pérez, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto.
  • El piloto mexicano conformará la primera dupla de pilotos de Cadillac en la F1, junto a su compañero Valtteri Bottas.
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Toto Wolff aseguró que el motor Mercedes que usará Colapinto en la F1 2026 es legal: “Todo está claro”
FÓRMULA 1

Toto Wolff aseguró que el motor Mercedes que usará Colapinto en la F1 2026 es legal: “Todo está claro”

Atención Colapinto: un nuevo piloto sudamericano se sumó a Mercedes para la Fórmula 1en 2026
FÓRMULA 1

Atención Colapinto: un nuevo piloto sudamericano se sumó a Mercedes para la Fórmula 1en 2026

El pronóstico de un prestigioso medio para Colapinto en Fórmula 1: Alpine daría el gran salto en 2026
FÓRMULA 1

El pronóstico de un prestigioso medio para Colapinto en Fórmula 1: Alpine daría el gran salto en 2026

Ganó 5 títulos en Boca, descendió con otro club y confesó: “Me daba vergüenza ir a la casa de mis padres”
Fútbol Argentino

Ganó 5 títulos en Boca, descendió con otro club y confesó: “Me daba vergüenza ir a la casa de mis padres”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo