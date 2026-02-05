Checo Pérez sigue los pasos de Colapinto y Bortoleto y es nuevo embajador de Mercado Libre en la Fórmula 1

No es ningún misterio que Mercado Libre es una de las principales promotoras de la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1, y que sin el apoyo económico provisto, el piloto argentino difícilmente hubiera podido conseguir un lugar en Williams en 2024 o en Alpine, desde el 2025. Sin embargo, la marca tiene planes que van más allá del piloto argentino y eso se nota cada día más.

Dentro de la propia categoría, en este 2026, Mercado Libre apoyará a otros dos pilotos latinoamericanos: Gabriel Bortoleto, como fue anunciado hace algunas semanas, y Checo Pérez, en el regreso del piloto mexicano a la categoría más importante del automovilismo mundial.

Mercado Libre será sponsor de Checo Pérez en la F1 2026.

Checo se sumó a Cadillac en el debut de la escudería norteamericana en la Fórmula 1, que tendrá lugar en este 2026 con el mexicano y Valtteri Bottas como sus dos pilotos oficiales. Y Mercado Libre no dejó pasar la oportunidad de seguir expandiendo su marca y respaldando a los latinos en la F1.

“Estoy muy entusiasmado de tener el apoyo de una compañía con la que comparto raíces y valores”, admitió el mexicano, que también comparte otros sponsors con Colapinto, como Claro, y que vuelve a ser un atractivo para las marcas más importantes de la región.

Colapinto y Checo Pérez comparten múltiples sponsors. (Prensa Alpine)

Sean Summers, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de Mercado Libre también se expresó al respecto de la sociedad: “Checo representa mucho, su trayectoria y su experiencia son una demostración de perseverancia, ambición y una búsqueda constante por superarse, incluso en contextos de máxima presión”.

“Nosotros también nacimos en América Latina y por eso nos proponemos apoyar al talento latinoamericano que se destaca en escenarios globales, representando a nuestra región“, completó.

Mercado Libre se sigue expandiendo en la F1. (Prensa Alpine)

El logo de la marca estará presente incluso en el casco del piloto mexicano, en lo que será su temporada 15 en la máxima categoría, a la vez que se acerca a los 300 Grandes Premios en la Fórmula 1.

