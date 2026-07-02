En pleno Wimbledon, Checo Pérez dijo cuál es el Big 3 de la Fórmula 1

Wimbledon es el torneo de tenis más emblemático de todos. Tradición, cultura, los mejores tenistas de la ATP y la WTA se citan en el All England para vibrar con un certamen que trasciende todo. En las gradas hay personalidades importantes del deporte, como por ejemplo David Beckham o mismo Checo Pérez, el piloto de Fórmula 1 que en los próximos días correra el GP de Gran Bretaña.

El Big 3 de la F1, según Checho Pérez

En diálogo con ESPN, el piloto mexicano fue consultado por el Big 3 de la Fórmula 1 de todos los tiempos y dijo: “Híjole, es muy difícil compararlos, pero para mí… yo creo que está Schumacher por todo lo que logró. Híjole, Verstappen yo creo que también está ahí. Pondría a Senna también, que soy gran fanático de él”.

Se viene el GP de Gran Bretaña

Sigue la actividad de la Fórmula 1 y el próximo fin de semana será el GP de Gran Bretaña, uno de los más emblemáticos de la historia de este deporte. Checo Pérez dirá presente en su Cadillac. El mexicano regresó a la máxima categoría en este 2026 luego de un 2025 sin participación en la misma. Pérez, al igual que se compañero Bottas todavía no sumaron ni siquiera un punto en lo que va de la temporada.

Checo Pérez. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

En diálogo con ESPN, Sergio “Checo” Pérez eligió a su “Big 3” de la historia de la Fórmula 1, ubicando en ese selecto grupo a Michael Schumacher, Max Verstappen y Ayrton Senna .

eligió a su “Big 3” de la historia de la Fórmula 1, ubicando en ese selecto grupo a . La máxima categoría se prepara para el emblemático GP de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, donde la escudería debutante Cadillac presentará un diseño patriótico especial en conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

en el circuito de Silverstone, donde la escudería debutante presentará un diseño patriótico especial en conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Tras tomarse un año sabático en 2025, el piloto mexicano regresó a la parrilla en este 2026 para liderar el proyecto del equipo estadounidense junto a su compañero Valtteri Bottas, con el objetivo de empezar a pelear por los puntos en esta segunda mitad de la temporada.