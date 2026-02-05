La burla de Checo Pérez a Franco Colapinto en la previa de la Fórmula 1 2026: “Boludo”

Cada vez falta menos para que la Fórmula 1 regrese a la acción de manera formal, aunque sí es cierto que ya volvió la actividad detrás del telón. En ese sentido, Franco Colapinto protagonizó un divertido cruce con Sergio Pérez a través de las redes sociales, en la previa de las últimas pruebas de los vehículos inéditas que se preparan para comenzar una nueva temporada de la categoría estelar.

En las últimas horas, Alpine presentó la nueva indumentaria que portarán sus politos durante el 2026 y, como no podía ser de otra manera, fueron modeladas por el argentino y por Pierre Gasly. En esa publicación subida a Instagram, el experimentado corredor mexicano aprovechó la oportunidad para evidenciar su buena relación con el oriundo de Pilar y utilizó su ya habitual humor.

Lo cierto es que, en el posteo de presentación de la escudería francesa, Checo le dedicó un mensaje al albiceleste. En primera instancia, Franco había escrito: “Última vez de modelo antes de volver a ser piloto“. Fiel a su característica gracia, Pérez le comentó a Colapinto con un claro tono de broma y una palabra típica. “Mejor de piloto, boludo“, expresó el mexicano que vuelve a la F1.

Sergio Pérez y Franco Colapinto, pilotos de la Fórmula 1.

El experimentado de 36 años regresa a la elite del automovilismo luego de un año de ausencia, pero esta vez en representación de Cadillacs, la nueva escudería. Cabe recordar que hace no tanto tiempo, Checo llenó de elogios a Colapinto, incluso a pesar de su poco rodaje. “Es un pilotazo”, mencionó en su momento y también que estaba “impresionado por cómo su país alienta por él“.

Un dato importante a destacar es que lapróxima oportunidad que tendrán los corredores para salir a la pista con los flamantes vehículos de este año será en las pruebas de Bahrein, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. Luego, ya de manera oficial, habrá acción en el Gran Premio de Australia entre el 6 y el 8 de marzo, en lo que será la primera fecha del Campeonato de la Fórmula 1 2026.

Cómo y dónde ver la Fórmula 1 en vivo y en directo

Al igual que en 2025, toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver mediante la pantalla de Disney +, como transmisión oficial a través de la plataforma digital. Además, el reconocido canal Fox Sports tendrá los derechos para una extensa lista de GP durante la temporada 2026.

