James Vowles apoyó la candidatura de Argentina para volver a tener un Gran Premio de F1

El jefe de equipo de Williams ve con buenos ojos el arribo de la Máxima a Buenos Aires.

El sueño del regreso de la Fórmula 1 a Argentina sigue sumando adeptos. Las obras de remodelación en el Gálvez siguen adelante y distintos protagonistas se siguen pronunciando a favor del retorno de la Máxima a Buenos Aires.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

Además del lógico apoyo de Franco Colapinto, recientemente Lando Norris también respaldó la posibilidad de que Argentina se sume al calendario durante el GP de Brasil. Ahora, Infobae publicó una entrevista con James Vowles y el jefe de equipo de Williams también tuvo palabras positivas sobre esta chance.

“Creo que Argentina está haciendo un muy buen trabajo al presentar su candidatura. Creo que sería bueno para Argentina. Ese evento es tan bueno que atrae a gente de todo el mundo, y lo mismo podría decirse de Argentina”, manifestó Vowles.

James Vowles, en rueda de prensa oficial (Getty Images)

“Mi opinión es que la Fórmula 1 tiene un efecto netamente positivo en la llegada tanto de turismo como de financiación a un país. La pasión que hay en Argentina es increíble y creo que sería una buena recompensa, sería algo bueno para la Fórmula 1 ir allí”, completó el ‘Tío James’, apodo que recibió en Argentina durante la etapa de Franco en Williams.

Estado de las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez

Asfaltado de la pista : comenzó en octubre. Los trabajos avanzan con tres grupos de operarios trabajando simultáneamente, con 12 equipos de gran porte. Cada grupo está compuesto por un camión que transporta el asfalto caliente, una pavimentadora terminadora de asfalto y dos rodillos (tipo aplanadoras). De este modo, se alcanza un despliegue de 12 equipos de gran porte. La obra contempla tres capas de asfalto.

: comenzó en octubre. Los trabajos avanzan con tres grupos de operarios trabajando simultáneamente, con 12 equipos de gran porte. Cada grupo está compuesto por un camión que transporta el asfalto caliente, una pavimentadora terminadora de asfalto y dos rodillos (tipo aplanadoras). De este modo, se alcanza un despliegue de 12 equipos de gran porte. La obra contempla tres capas de asfalto. Avance del circuito : la recta opuesta y los sectores de las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya tienen colocada la primera capa de asfalto.

: la recta opuesta y los sectores de las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya tienen colocada la primera capa de asfalto. Tecnología de pavimentación : se incorporó el sistema SmoothRide, que permite controlar con precisión la ejecución del diseño del circuito desarrollado por el ingeniero Hermann Tilke.

: se incorporó el sistema SmoothRide, que permite controlar con precisión la ejecución del diseño del circuito desarrollado por el ingeniero Hermann Tilke. Defensas de seguridad : se instalaron 1.700 metros de Debris Fence. Comenzó el proceso de homologación y ya se certificaron los primeros 350 metros. También avanza la instalación de barreras Flexbeam de triple hoja.

: se instalaron 1.700 metros de Debris Fence. Comenzó el proceso de homologación y ya se certificaron los primeros 350 metros. También avanza la instalación de barreras Flexbeam de triple hoja. Paso bajo nivel : finalizó la excavación del túnel que conectará el acceso de avenida Roca con el paddock. Tendrá aproximadamente 400 metros de extensión, circulación vehicular en ambos sentidos y una pasarela peatonal accesible. Y una altura libre de paso de 4,60 metros. La nueva conexión cruza por debajo de la recta principal del circuito, antes de la curva 1 y su construcción requirió más de 7.500 metros cúbicos de hormigón en la estructura y se excavaron 25.000 m³ de tierra.

: finalizó la excavación del túnel que conectará el acceso de avenida Roca con el paddock. Tendrá aproximadamente 400 metros de extensión, circulación vehicular en ambos sentidos y una pasarela peatonal accesible. Y una altura libre de paso de 4,60 metros. La nueva conexión cruza por debajo de la recta principal del circuito, antes de la curva 1 y su construcción requirió más de 7.500 metros cúbicos de hormigón en la estructura y se excavaron 25.000 m³ de tierra. Obras hidráulicas : los trabajos de infraestructura hidráulica de la pista están próximos a finalizar.

: los trabajos de infraestructura hidráulica de la pista están próximos a finalizar. Horquilla de Fórmula 1 : el terraplén correspondiente a este sector registra un avance superior al 60%.

: el terraplén correspondiente a este sector registra un avance superior al 60%. Turno nocturno: se abrió un nuevo frente de trabajo durante la noche para compensar posibles demoras ocasionadas por las lluvias extraordinarias asociadas al fenómeno de El Niño.

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En síntesis