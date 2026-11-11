Piastri puede irse de McLaren y esto pone a Colapinto otra vez en el radar de Williams

Oscar Piastri podría revolucionar el mercado de la Fórmula 1. El piloto australiano rompió relaciones con su representante Mark Webber tras siete años durante el reciente Gran Premio de Brasil 2026 y todo apunta a que buscará salir de McLaren a pesar de haber firmado un contrato multianual en marzo de 2025.

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Tras haber perdido el Mundial de Pilotos 2025 contra su compañero de equipo (Lando Norris), Piastri no estuvo cerca de pelear el título este año. De hecho, Oscar todavía no ganó ninguna carrera en la temporada su situación lo habría llevado a querer marcharse del equipo papaya.

De hecho, los rumores apuntan a que su ruptura con Webber fue porque el expiloto no le consiguió una salida para 2027. Ahora le tocará a Piastri encontrar escudería (ya sea en 2027 o 2028) y, si esto se concreta, se producirá un efecto dominó que devolvería a Franco Colapinto a Williams.

Franco Colapinto en su época como piloto de Williams (Getty Images)

Carlos Sainz, el favorito para reemplazar a Piastri en McLaren

Sainz, actualmente en Williams, ya tuvo un paso por McLaren, donde entabló una gran relación con Lando Norris y Zak Brown. Ahora, según el diario Marca, el favorito del CEO del equipo papaya para sustituir a Oscar Piastri es el propio Carlos.

Franco Colapino y Carlos Sainz en Barcelona (Getty Images)

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Esto dejaría un asiento vacante en Williams y no es un secreto que Franco Colapinto es muy del agrado de James Vowles, jefe de equipo de la escudería de Grove. De hecho, el argentino está a préstamo en Alpine desde Williams y ya se habla de una posible repesca si se concretan los movimientos antes mencionados.

Es importante mencionar que por el momento todos son rumores e hipotéticos. Lo único seguro hasta el momento es que Colapinto tiene asiento asegurado para la temporada 2027 en Alpine.