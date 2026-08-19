Williams anunció su equipo para la temporada 2027 de la Fórmula 1: qué pasa con Alpine y con el futuro de Franco Colapinto

James Vowles, jefe de equipo de Williams, confirmó a Albon y Sainz de cara al año próximo. En Alpine, de momento siguen sin anunciar al argentino para 2027.

En la previa del GP de Países Bajos, que pondrá fin a una seguidilla de cinco semanas sin Fórmula 1, el mercado de pilotos se mantiene al rojo vivo pensando en la temporada siguiente. En las últimas horas, desde Williams cortaron con todo tipo de especulación, se movieron rápidamente y confirmaron a sus dos corredores para el 2027.

Es que se los rumores corrían con fuerza en el equipo liderado por James Vowles, donde se hablaba de una posible salida de Alex Albon e incluso de Carlos Sainz, fichado esta temporada desde Ferrari. Sin embargo, la escudería británica ratificó a ambos pilotos y anunció que su tándem para el año próximo será el mismo que en esta temporada actual, con el tailandés y el español al volante.

Uno de los tantos rumores que circulaban por el paddock de la Fórmula 1 era la posible vuelta de Franco Colapinto a Williams si Alpine no oficializaba su extensión contractual para 2027. Pese al cariño de Vowles hacia el argentino, esta renovación de Albon y Sainz sentencia que aquella especulación colapsó.

Ahora bien: ¿qué pasa con el futuro inmediato de Franco? Lo cierto es que Alpine solo confirmó, hasta el momento, la continuidad de Pierre Gasly, mientras que mantiene en hermetismo la situación del pilarense. Sin embargo, puertas adentro de la escudería liderada por Flavio Briatore están conformes con su rendimiento, y de no mediar incovenientes inesperados, anunciarán en el corto plazo su renovación para el próximo año.

En diversos portales del viejo continente ya dan por hecho que la dupla Gasly – Colapinto seguirá siendo la principal de Alpine para 2027, ya que esta temporada están demostrando estar a la altura, congeniar como compañeros y ser competitivos entre los equipos que pelear por el quinto lugar, detrás de las potencias Ferrari, Mercedes, McLaren y Red Bull.

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Así las cosas, mientras en Williams anunciaron la continuidad de la dupla Albon – Sainz, en Alpine esperan confirmar la extensión de su proyecto actual en las próximas semanas.

Más detalles del futuro de Colapinto y Alpine

Cuándo se anunciaría la continuidad de Colapinto en Alpine

Luego de las primeras 11 carreras de la temporada, el piloto argentino de 23 años cosechó 19 puntos para ubicarse en la 12° posición en el campeonato. Además, consiguió su mejor resultado en Canadá, un 6° puesto, completó todos los Grandes Premios y superó, por momentos, a su compañero Pierre Gasly.

En ese contexto, el periodista argentino Darío Coronel adelantó que todo indica que Colapinto va a continuar como piloto titular de Alpine para la temporada 2027 y que el anuncio llegaría en la semana posterior al Gran Premio de Países Bajos, el que reanudará la temporada a fines de agosto.

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“En Alpine están muy conformes con lo que hizo el bonaerense en la primera parte de la temporada. Cumplió con todo lo que le pidieron: completó las carreras, cuidó el auto, sumó puntos, tuvo sus mejores resultados en la máxima categoría, está con un manejo consolidado y prolijo, hace maniobras electrizantes desde las largadas”, explicó el periodista.

El contrato de Colapinto con Alpine

El argentino tiene contrato con Alpine hasta fin de temporada, viene teniendo grandes actuaciones en pista en los últimos Grandes Premios y la escudería ya había anticipado que tomarían una decisión antes del parón de verano europeo.

En la previa del GP de Hungría, sin información concreta de parte del equipo sobre su futuro, Colapinto habló al respecto, dejando un mensaje ambiguo: “No tengo idea, mi único foco es manejar y estoy contento con este año, siento que estoy haciendo un buen trabajo”, respondió el piloto argentino. “Estoy enfocado en estas pocas carreras y hacerlo lo mejor posible con el equipo, intentando mejorar el auto. Ese es nuestro objetivo principal”, agregó.

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No obstante, fiel a su estilo, terminó su respuesta con un tono más irónico y risueño: “Creo que ustedes (la prensa) saben más que yo, con todos los rumores. No sé ni un cuarto de lo que ustedes saben, así que no soy a quien deberían preguntarle“, concluyó.

Los lugares confirmados de la grilla 2027 de la Fórmula 1

Mercedes: A confirmar / A confirmar

Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen / A confirmar

McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri

Alpine : Pierre Gasly / A confirmar

: Pierre Gasly / A confirmar Williams : Alex Albon / Carlos Sainz

: Alex Albon / Carlos Sainz VCARB: A confirmar / A confirmar

Haas: A confirmar / A confirmar

Audi: A confirmar / A confirmar

Cadillac: Valtteri Bottas / Checo Pérez

Aston Martin: A confirmar / A confirmar

Cuando vuelve la Fórmula 1

La máxima categoría del automovilismo regresará a las pistas el fin de semana del 23 de agosto, cuando se reanude la temporada con el Gran Premio de los Países Bajos, que se llevará a cabo en el Mascot Circuit Zandvoort, de la ciudad neerlandesa con el mismo nombre. Como toda la F1, se podrá ver a través de Disney+.

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En síntesis