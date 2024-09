Franco Colapinto completó la carrera más dura y exigente de su vida el pasado domingo en el callejero de Marina Bay. El Gran Premio de Singapur vio al argentino finalizar undécimo, a poco más de un segundo del Red Bull de Checo Pérez y de darle puntos a Williams. Al finalizar las 62 vueltas, Colapinto se mostró exhausto y acusó dolores estomacales, y James Vowles explicó la razón de esto.

El Jefe de Equipo en Williams Racing habló con la prensa inglesa luego del Gran Premio y reconoció los problemas físicos que el GP de Singapur provocaron en Colapinto. “Es una dura carrera. Él [Colapinto] se deshidrató por ella, y eso es lo que causó [sus dolores]. Pero ya está bien, feliz y contento“, declaró Vowles.

Esto fue producto de la radio de Franco Colapinto luego de la carrera en la que le reconoció al propio Vowles: “No me sentía bien para luchar pero igualmente estábamos ahí. Sentí algo de dolor de estómago, creo que es por la bebida. Tenía un dolor bastante fuerte, no se si fue el azúcar o algo.”

Franco Colapinto sufrió la carrera de Singapur. IMAGO

Lo cierto es que el Gran Premio de Singapur es uno de los más exigentes de todo el calendario, donde la deshidratación y la pérdida de peso son dos factores que afectan a los pilotos. Especialmente a aquellos que lo experimentan por primerea vez en sus vidas.

Singapur no fue una buena carrera para Williams pero sí para Franco Colapinto

El GP de Singapur no salió como Williams esperaba: apostaron a un Safety Car que nunca salió y que perjudicó la estrategia con Franco Colapinto, y tuvieron que retirar el auto de Alex Albon, que llegaba con mejoras, pero que sufrió un sobrecalentamiento. Por lo que la escudería no logró sumar puntos para el campeonato.

Aún así, Franco Colapinto sigue haciéndose un nombre y asombrando a propios y extraños. Su adelantamiento en la largada del Gran Premio fue el tema más discutido y aplaudido por los expertos, y capturó tanta o más atención que el dominio de Lando Norris y su McLaren en Marina Bay.

El argentino sigue ganándose al mundo de la Fórmula 1 con sus actuaciones en pista. IMAGO

Ahora habrá casi un mes de descanso para los pilotos y equipos, que trabajarán en las instalaciones de sus escuderías para llevar mejoras de cara al Gran Premio de los Estados Unidos, que dará inicio a las seis carreras finales de la temporada 2024.