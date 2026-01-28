Es tendencia:
Fórmula 1

Lewis Hamilton dio su veredicto tras probar por primera vez la Ferrari para la Fórmula 1 2026: “Estoy orgulloso”

Ferrari completó 120 vueltas en su primer día de pruebas del SF26 y Hamilton expresó su satisfacción con el auto.

Por Germán Celsan

Ferrari puso SF26 en pista y Hamilton brindó sus sensaciones
Ferrari puso SF26 en pista y Hamilton brindó sus sensaciones

Las diferentes escuderías de la Fórmula 1 van completando sus primeros días de tests en Barcelona y empezando a comprender los autos que desarrollaron para esta nueva era que comienza en 2026. Ferrari puso en pista el SF-26 en el segundo día de los cinco programados, giró más de 120 vueltas entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc y se llevó buenas sensaciones.

Una vez terminadas las pruebas del martes, en las que Hamilton y Leclerc fueron apenas dos de los cuatro pilotos que giraron, con lluvia, en el Circuit de Barcelona, el británico se animó a dialogar con la prensa de F1TV y brindar sus sensaciones sobre el auto.

Hamilton se mostró contento tras el primer día de pruebas de Ferrari. (Prensa Ferrari)

“Fue muy desafiante, comenzó a llover a eso de las 10:30, así que Charles al menos tuvo algunas vueltas en seco. Pero luego estuvo mojado toda la tarde, lo cual nos sirvió para ver cómo trabajan los neumáticos. Fue realmente productivo”, destacó Hamilton.

Creo que dimos unas 120 vueltas, o algo así, y dadas las condiciones y la bandera roja, creo que fue bastante sólido. Estoy muy orgulloso de todos los que trabajaron en la fábrica para hacer que el auto llegue al punto en el que está ahora”, señaló el siete veces campeón del mundo. “Recopilamos mucha información, algo que definitivamente tenemos que seguir haciendo. Hay mucho, mucho por hacer, pero fue un buen primer día.”

Las Ferrari salieron a girar el día de lluvia en Barcelona. (Prensa Ferrari)

Sobre el incidente menor que provocó bandera roja, Hamilton afirmó: “Con tantos cambios de regulaciones, podrían haber pasado cosas mucho peores. Son cosas menores en las que debemos mejorar, así que creo que tenemos que intentar tener algunos días más como estos.”

El siete veces campeón del mundo viene de tener una de las peores temporadas de su carrera en lo que fue su primer año con Ferrari y buscará dar vuelta la página y comenzar de cero en 2026. Y seguramente vuelva a tener contacto con pista en lo que resta de los tests, que están abiertos hasta el viernes.

En síntesis

  • Ferrari completó más de 120 vueltas con el SF-26 en los tests de Barcelona.
  • Lewis Hamilton calificó la jornada como sólida y productiva pese a la lluvia intensa.
  • El equipo sufrió una bandera roja por un incidente menor en este segundo día de pruebas.
Germán Celsan

