A días de debutar en la F1 2026, Charles Leclerc fue filmado con su Ferrari de colección valuada en 6 millones de dólares

El monegasco apareció el principado con un auto que no se fabrica hace más de sesenta años, en perfecto estado.

Por Germán Celsan

Charles Leclerc maravilló a todos con su Ferrari de colección
En unos días, la Fórmula 1 viajará a Bahréin para iniciar la segunda serie de tests de pretemporada previo al inicio del campeonato del mundo 2026, donde todos los equipos llegan con esperanzas renovadas tras el cambio de reglamento y diseño de autos completamente nuevos.

Toda la temporada 2026 de la Fórmula 1, disponible en DIsney+

Ferrari, que no gana un campeonato desde 2007 con Kimi Raikonnen, fue la más rápida en los tests de Barcelona, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton al volante. Buenas sensaciones para los de Maranello. Sin embargo, el monegasco decidió dejar de lado el SF-26 por un rato para salir a dar una vuelta con uno de los autos más destacados de su colección.

En las calles de Mónaco, Charles Leclerc fue filmado manejando una Ferrari 275 GTB, un auto de la década del 1960, que a pesar de estar ya en sus 60 años, luce impecable. Ese modelo sólo fue construido entre 1964 y 1966, y solo salieron a la venta unas 200 unidades del vehículo, y las pocas que quedan están valuadas hoy en cifras cercanas a los 6 millones de dólares.

Por supuesto, siendo piloto de la escudería de Maranello desde hace ya siete años, Charles Leclerc tiene varias Ferrari en su colección, incluyendo una Ferrari SF90 Stradale, una Ferrari SF90 XX, una Ferrari 488 Pista, Ferrari Daytona SP3 y Ferrari 812 Competizione.

La Ferrari 275 GTB es uno de los autos clásicos más prestigiosos de Ferrari.

Cómo le fue a Ferrari en los primeros tests del 2026 y cómo sigue el año

Si bien los tiempos de vuelta de los tests de pretemporada no son lo más relevante del mundo, que las dos Ferrari hayan estado entre los cuatro mejores, es un claro indicativo de que las cosas se hicieron bien en Maranello de cara a este 2026.

Lewis Hamilton fue el más rápido de los cinco días de pruebas con un 1:16.348, mientras que Leclerc quedó cuarto con un 1:16.653. Pero lo más importante es que ambos pudieron girar con normalidad y el auto respondió. Leclerc registró 233 vueltas y Lewis Hamilton otras 209 a bordo del SF-26, para un total de 442 vueltas en la primera sesión de la pretemporada.

La Ferrari SF-26 se presentó en Barcelona con un gran rendimiento. (Prensa Scuderia Ferrari)

Tras lo sucedido en Barcelona y los días de descanso, la Fórmula 1 se volverá a presentar el 11, 12 y 13 de febrero para los tests que se llevarán a cabo en Bahréin. Una vez finalizados esos tests, ya sólo quedará una última serie de pruebas, pactada para el 18, 19 y 20 de febrero. Luego, sólo quedará el inicio de la temporada.

En síntesis

  • Charles Leclerc condujo una Ferrari 275 GTB valuada en 6 millones de dólares en Mónaco.
  • La próxima semana, en Bahréin, comenzarán los segundos tests de pretemporada de la Fórmula 1.
  • Ferrari fue la más rápida en los tests de Barcelona, y entre Leclerc y Hamilton completaron 442 vueltas.
Germán Celsan

