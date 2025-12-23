Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, advierte a Colapinto por el cambio de reglamento para 2026: “Se hará pedazos”

La Fórmula 1 calienta motores para vivir lo más cercano a una revolución. A más de tres meses del inicio de la temporada 2026 (8 de marzo en Australia), la mente de las escuderías parece centrarse en un solo aspecto: el radical cambio de reglamento, que promete una mayor imprevisibilidad de resultados. Y por si la ansiedad no era suficiente, el propio presidente de la Máxima, Stefano Domenicali, no tuvo pelos en la lengua para sumarle dramatismo al asunto.

“El momento de forma (de cada equipo) se hará pedazos. El orden jerárquico estará en el aire. Y al final, la pista mostrará dónde se posicionan todos los equipos“, sentencio en una columna escrita en el sitio web oficial de la F1. Aunque solo se trató de una aproximación de lo que espera dentro de la pista, donde se esperan coches más pequeños y, motores 50 por ciento eléctricos con combustibles sostenibles, y aerodinámica activa que reemplaza al DRS.

En ese sentido, Domenicali explicó las consecuencias que esto puede traer: “Estoy bastante seguro de que la clasificación de la primera carrera no será la misma que la de final de año, así de rápida e intensa será la carrera de desarrollo”. Una suma de factores que lo motivaron a calificar que “la F1 atraviesa un momento emocionante”.

Y mientras las dudas priman dentro de los boxes de cada escudería, el dirigente italiano promete que no se quedarían cruzados de brazos. “Seguiremos proponiendo ideas que no son convencionales e intentaremos alcanzar una dimensión que tradicionalmente no se había creado para la F1”.

Stefano Domenicali, presidente de la F1, se refirió a los cambios que se vienen en la F1 para 2026 (Getty Images).

La premisa parece ser clara: mejorar el espectáculo sin dejar de lado lo deportivo. “Queremos mantener el enfoque en las carreras. El deporte es nuestro motor y por eso el próximo año habrá nuevas regulaciones“, aseguró Domenicali, que a su vez abrió la puerta a que los cambios no solo se vean dentro de la pista, sino que en el calendario. “Estamos negociando con otros países la posibilidad de unirse también. Muchos quieren formar parte de nuestro programa. Estamos trabajando duro para que el calendario sea más sostenible“, cerró su columna.

Los cambios más importantes que tendrá la Fórmula 1 en 2026

El paquete de cambios que la máxima categoría estrenará desde el próximo año tiene dos objetivos: darle un mayor suspenso a la definición de la temporada, sin olvidarse de la integridad física de los pilotos y la sustentabilidad ambiental.

Para cumplir dichas premisas, desde la cúpula dirigencial aspiran en exprimir al máximo la habilidad de los conductores, provocando que los monoplazas tengan una menor influencia en los resultados finales. ¿Cómo? Serán más ligeros, reduciendo aproximadamente 30 kilos su peso. Además, los alerones delanteros pasarán a ser móviles, como ocurre con los traseros, y los neumáticos tendrán que ser más angostos, aunque mantendrán sus 18 pulgadas de tamaño.

Sin embargo, uno de lo más disruptivo es el fin de la era del DRS. Sí, dejará de ser necesario estar a menos de un segundo del rival para abrir el ala en las rectas e intentar sobrepasarlo. Aunque, en esos casos se le dará paso al Modo Adelantamiento, el cual otorga acceso a energía eléctrica extra para atacar en un punto específico de la pista.

Tampoco pasa desapercibido que el combustible de los autos será 100% sostenible y que los motores pasarán a tener un balance de 50% y 50% entre la unidad de potencia de combustión y el eléctrico.

