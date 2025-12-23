La Fórmula 1 analizó el año de Gasly, Colapinto y Doohan en Alpine y lo resumió en una palabra

Con los motores apagados y los pilotos disfrutando de sus vacaciones, es tiempo de introspección en la Fórmula 1. Así lo entendió la propia categoría al publicar su informe de lo que fue la campaña 2025. Y quien no se escapó de su exigente lupa fue Alpine, en una investigación a fondo que no deja libre ningún detalle sobre el rendimiento de Franco Colapinto y compañía.

“En resumen, el año de Alpine ha sido duro“, comienza el informe publicado en el sitio oficial de la Fórmula 1, ratificando lo que no es un secreto. Y los argumentos sobran. “Un cambio de piloto, la salida del director del equipo y actuaciones que les permitieron apuntalar el Campeonato de Equipos subrayan lo difícil que ha sido el año“, continúa el informe, que dentro de la crítica busca mostrarse optimista para el 2026 “en un intento por aprovechar la nueva normativa“.

Tras aquel análisis global, el expediente le dio paso a una contundente comparación de rendimiento entre Colapinto y Gasly. Y si bien el argentino tuvo sus momentos destacados, consideró que el francés “lo superó cómodamente” en el global, utilizando como argumento que el francés clasificó al “coche más débil de la parrilla” en la Q3 en 10 oportunidades.

Además, en el mano a mano en Qualys, sostuvo que el galo se impuso en 13 ocasiones, mientras que el pilarense solamente en cinco. No obstante, reconoce que “su enfrentamiento en carrera es más ajustado”, con un saldo de 11 contra 7 a favor de Gasly, incluyendo el plus de que el francés “fue responsable de sumar los 22 puntos de Alpine”. Vale mencionar que el nombre de Jack Doohan no fue olvidado, sino que fue incluido en los duelos individuales contra Gasly: cayó 5-1 en clasificaciones y 4-1 en términos de carrera.

Gasly, Briatore y Colapinto, el tridente con el que Alpine se ilusiona de cara a 2026 (Getty Images).

El peor momento de Colapinto en 2025 según la F1

Dentro de un año donde las frustraciones no fueron pocas para Alpine, la propia Máxima reconoció que tuvo varias secuencias en carpeta para seleccionar el más flojo del año. El elegido “para coronar el peor momento” fue el Gran Premio de Azerbaiyán.

Publicidad

Publicidad

ver también No es Boca: el saludo de Franco Colapinto por las Fiestas con la camiseta de otro equipo argentino

ver también Mientras consolida su dupla con Colapinto, Gasly confesó con qué piloto de la Fórmula 1 tiene una pésima relación: “Venía a mi casa”

“Ambos coches quedaron fuera de la Q1 de forma muy decepcionante y el día de carrera no fue mucho mejor ya que ambos terminaron últimos de los corredores en P18 y P19 (Oscar Piastri de McLaren se había estrellado“, justificó el informe, que le atribuyó una mención de honor a “la descalificación de Gasly en China, terminar P19 y P20 en Abu Dhabi”.

En contraparte, los únicos aspectos postivos que se rescataron en el año fue “el sexto puesto de Gasly en Silverstone”, que a su vez se suma al “séptimo puesto en Baréin y sus puntos en Brasil”.

Las expectativas que la Fórmula 1 deposita en Alpine para 2026

Tras un año decepcionante, en toda la élite automotriz se erige una máxima unánime sobre Alpine. “Quedar último el año que viene no es una opción“, sentencia el artículo. Y en la Fórmula 1 tienen argumentos que permiten ilusionarse.

Publicidad

Publicidad

“El primer paso es mantener la alineación de pilotos: tanto Gasly como Colapinto han sido fichados, mientras que Steve Nielsen se ha incorporado como director general del equipo, reportando al asesor ejecutivo Flavio Briatore“, sostiene. Asimismo, no pasó por alto que “el equipo también pasará a utilizar motores Mercedes de clientes, en lugar de producir sus propios motores, una decisión que Briatore espera que traiga éxito”.

Con las cartas sobre la mesa, el mundo de la F1 es consciente que el año de “transición” de Alpine valdrá la pena en caso de obtener resultados en 2026. No obstante, el informe eligió cerrar con cautela: “El tiempo dirá si ese objetivo se logrará cuando se publique el calendario el año que viene“.

Publicidad

Publicidad

Datos clave