No es Boca: el saludo de Franco Colapinto por las Fiestas con la camiseta de otro equipo argentino

En un video viral, mientras disfruta de sus vacaciones en el país, el piloto argentino llamó la atención al lucir los colores blanco y rojo en una prenda de fútbol.

Por Bruno Carbajo

Franco Colapinto, piloto de Alpine.
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Aunque su fanatismo por Boca es conocido mundialmente, al punto de haber jugado al pádel con Carlos Tevez hace apenas unos días, el corazón futbolero de Franco Colapinto tiene un lugar reservado para sus raíces. De regreso en Argentina tras una temporada intensa con Alpine, el piloto de Fórmula 1 aprovechó para entrenar y enviar un mensaje navideño a sus fanáticos, pero esta vez la camiseta elegida no fue la azul y oro, sino la del club de su Pilar natal.

En un video difundido por las redes sociales del Club Atlético Pilar, se lo vio al joven de 21 años cumpliendo con su rutina física en el gimnasio. Con el humor y la espontaneidad que lo caracterizan, Colapinto expresó a la cámara: “Entrenando en La Palmera antes de las fiestas para bajar todo lo que voy a comer, ja”.

Lo que llamó la atención de los usuarios no fue solo la disciplina del deportista en plenas vacaciones, sino la indumentaria. Franco lució con orgullo la camiseta del Club Atlético Pilar, cuyos colores paradójicamente son los mismos que los de River. Actualmente, la institución milita en el Torneo Promocional Amateur (la categoría que da acceso a la Primera C) y que es un emblema de su ciudad natal.

Para cerrar el video, el piloto dejó un saludo que reafirma su vínculo inquebrantable con la región que lo vio crecer. “Felices fiestas a todos y aguante el Rancho”, expresó, utilizando el apodo histórico del club. Desde la institución agradecieron el gesto y destacaron que su visita al gimnasio ya es una tradición de cada fin de año. “Colapinto en casa“, escribieron con orgullo desde la institución.

Un diciembre cerca de la gente

Igualmente, la estadía de Colapinto en Pilar no se limitó solo al deporte. Es que también se lo vio visitando la Iglesia del Nazareno El Cruze, donde compartió un momento emotivo escuchando al coro interpretar villancicos navideños.

Mientras tanto, la mente del argentino ya empieza a configurarse para el 2026. El objetivo es llegar afilado al Gran Premio de Australia, que abrirá el calendario de la Fórmula 1 entre el 6 y el 8 de marzo, donde buscará junto a Alpine mejorar la performance realizada en la última campaña.

Datos clave

  • Franco Colapinto entrenó en el Club Atlético Pilar y envió saludos navideños.
  • “Aguante el Rancho”, lanzó el piloto vistiendo la camiseta con los colores de River.
  • El 8 de marzo comenzará la temporada 2026 en el Gran Premio de Australia.
Bruno Carbajo

