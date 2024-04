El periodista italiano dio detalles de lo que podría pasar con el francés a final de temporada. Su presente no es el mejor, ya que no marcó goles en lo que va del 2024.

El presente de Karim Benzema en Al Ittihad no es bueno. El francés no convierte un gol desde diciembre de 2023 en el Mundial de Clubes y, ciertamente, las lesiones le han impedido tener continuidad en el equipo de Marcelo Gallardo. Ahora, surgieron novedades importantes sobre su futuro.

El periodista Fabrizio Romano reveló en un video en su canal de YouTube que “hay posibilidades concretas” de que Benzema decida irse de Al Ittihad el próximo verano. Su mal momento, sumado a que nunca pudo insertarse en la institución, lo llevarían a tomar la decisión de salir.

“Lo que se espera es que prueba una nueva experiencia“, afirmó Romano. La gran incógnita pasa por saber si continuará dentro del mercado interno de Arabia Saudita, es decir si se va otro club importante de este país, o si decide irse a Europa. Cabe recordar que Al Ittihad no fue el único equipo que lo quiso (Al Hilal también se interesó en su llegada).

Karim Benzema, cada vez más incómodo en Al Ittihad

La información de Fabrizio Romano sobre la inminente salida de Karim Benzema surge pocas horas después de unas controvertidas declaraciones del propio futbolista francés. Luego del empate sin goles ante Al Taawoun por la Liga Profesional Saudí, declaró que “no puede ganar solo“.

“Al Ittihad no tiene el mismo juego que Real Madrid, no son los mismos jugadores. Necesito ayuda en el campo. No puedo ganar un partido solo. Es mi primera temporada“, dijo en declaraciones a Acción con Walid, programa de televisión en Arabia Saudita.

En la misma entrevista, también había dicho que “lo más importante para mí es mi trabajo aquí y veremos qué pasa en el futuro“. Por lo cual, es evidente que la posibilidad de la salida del club de Yeda es cada vez más fuerte.

Karim Benzema debe negociar su salida de Al Ittihad

Si la intención del ganador del Balón de Oro 2022 es salir de Al Ittihad deberá negociar con los dirigentes del club. Cabe recordar que su contrato actual termina en junio de 2026 y percibe un sueldo anual de 200 millones de euros.

Para poder cambiar de club, hay dos opciones: rescindir el contrato o esperar alguna oferta de otra institución que llegue a las oficinas de Yeda. No es una situación fácil, pero es posible. Aunque, de salir, muy probablemente, Benzema resigne mucho dinero porque no habrá muchos clubes que estén dispuestos a igualar su actual contrato.