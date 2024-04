Karim Benzema: "Al Ittihad no es el Real Madrid, necesito ayuda, no puedo ganar solo"

Karim Benzema volvió a ser titular, pero Al Ittihad no pudo ganar ante Al Taawoun. Fue un empate sin goles este viernes por la fecha 27 de la Liga Profesional Saudí. Tras el partido, habló con la prensa y dejó unas declaraciones que hacen ruido en Arabia Saudita.

El francés contó con varias situaciones de gol en el partido ante Al Taawoun, pero no pudo ante la gran actuación del brasileño Maylson. De esta manera, sigue sin convertir tantos en este 2024, ya que el último fue por el Mundial de Clubes en la derrota ante Al Ahly por 3-1 el 15 de diciembre pasado. Además, el equipo de Marcelo Gallardo pierde terreno en el torneo para luchar por una plaza para la próxima AFC Champions League.

Su mala racha continúa y esto hizo que los medios saudíes consulten sobre su situación y el motivo por el que no se está viendo la mejor versión de Karim Benzema. En una breve entrevista a la salida del Estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdullah donde se jugó el partido, brindó algunas explicaciones.

Karim Benzema: “Al Ittihad no es el Real Madrid, necesito ayuda”

A Benzema las lesiones le han generado algunos problemas durante esta temporada, sumado a ciertos desencuentros con Gallardo. Aún así, sigue siendo la máxima figura de Al Ittihad, aunque su rendimiento está dejando mucho que desear. Los hinchas saudíes esperaban ver la versión que supo ganar el Balón de Oro hace algunos años con Real Madrid.

Precisamente, ante las cámaras del programa de televisión saudí Acción con Walid, Benzema respondió por qué no se está viendo esa versión. “Al Ittihad no tiene el mismo juego que Real Madrid, no son los mismos jugadores. Necesito ayuda en el campo. No puedo ganar un partido solo. Es mi primera temporada“, se justificó.

Esta declaración puede ser tomada de distintos lugares. Lo cierto es que le puede causar un problema en el club saudí si se lo toman a mal tanto sus compañeros como el propio Marcelo Gallardo. Sin dudas, son dichos que darán la vuelta al mundo.

Karim Benzema también habló sobre su futuro en Al Ittihad

En la misma entrevista, Benzema también tuvo tiempo para contestar la pregunta sobre su futuro. El cronista del citado medio le preguntó por la chance de jugar en otro club de Arabia Saudita y el francés no quiso dejar pistas.

“Todos los días hay noticias sobre mi traspaso. Lo más importante para mí es mi trabajo aquí y veremos qué pasa en el futuro“, contestó. En definitiva, el francés causa más dudas sobre su futuro.